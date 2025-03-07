Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN WINWIN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Lilama 10, Phố Tố Hữu, phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Làm việc trao đổi thông tin với khách hàng.

- Hướng dẫn nhân viên cấp dưới kiểm tra, lưu trữ chứng từ.

- Kiểm tra báo cáo thuế GTGT, TNCN, THSDHĐ.

- Kiểm soát các rủi ro thuế cho từng khách hàng.

- Thực hiện/soát xét các nghiệp vụ kế toán tổng hợp.

- Tính giá thành, kiểm soát hàng tồn kho.

- Soát xét BCTC.

- Hướng dẫn, đào tạo cấp dưới.

- Lập tờ khai TNDN, TNCN cuối năm tài chính, hỗ trợ kiểm toán

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán – kiểm toán

- Có chứng chỉ kiểm toán viên hoặc kế toán viên là lợi thế

- Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm kế toán tổng hợp từ 2-4 năm

- Kỹ năng khác: kỹ năng làm việc nhóm, khả năng giải quyết vấn đề

Tại CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN WINWIN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương, thưởng theo năng lực

- Tham gia đầy đủ bảo hiểm và các chế độ khác theo Luật.

- Tham gia du lịch/teambuilding, year end party,…

- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến;

- Được tham gia vào diễn đàn tư vấn chuyên sâu trong nội bộ ngành dưới sự tham vấn của cố vấn thuế cao cấp;

- Được trao đổi chuyển môn ở các lĩnh vực liên quan như Luật, Hải quan, Pháp lý với các Công ty thành viên của Tập đoàn và các Công ty liên kết của Tập đoàn;

- Được tham gia đào tạo định kỳ do Công ty tổ chức;

- Được Ban Giám đốc góp ý, định hướng và tạo điều kiện phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN WINWIN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.