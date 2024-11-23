Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Viện Sắc Đẹp Mega Korea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu

Công Ty Cổ Phần Viện Sắc Đẹp Mega Korea
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/12/2024
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Viện Sắc Đẹp Mega Korea

Mức lương
Từ 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 34 Đ. Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Từ 12 Triệu

Thu thập, tổng hợp, xử lý các số liệu kế toán phát sinh trong kỳ: Phiếu chi, phiếu thu, hóa đơn, phiếu xuất, phiếu nhập,...
Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của các chứng từ và tiến hành ghi chép tài khoản vào các sổ sách liên quan.
Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh, hoàn thiện và nộp các báo cáo định kỳ
Hướng dẫn các nghiệp vụ cho nhân viên kế toán chi nhánh, giải đáp thắc mắc.
Thực hiện báo cáo định kỳ, các báo cáo nội bộ theo yêu cầu (báo cáo thu chi, báo cáo doanh thu – lợi nhuận…)
Theo dõi bảng lương, hạch toán lương và các khoản trích theo lương cho nhân viên
Theo dõi các khoản thu chi tại Trụ sở & chi nhánh

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Cao Đẳng/Đại học
Kinh nghiệm: 1 năm trở lên ở vị trí tương đương
Có kinh nghiệm kế toán tổng hợp tại các lĩnh vực thẩm mỹ, spa, nha khoa,...
Có định hướng làm việc lâu dài, có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, chăm chỉ
Biết sử dụng các phần mềm kế toán: Misa, Fast, Bravo, ERP, SAP
Khác: kỹ năng giao tiếp; lập và theo dõi kế hoạch công việc; tinh thần teamwork

Tại Công Ty Cổ Phần Viện Sắc Đẹp Mega Korea Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: từ 12.000.000 đ
Phụ cấp ăn trưa
Thưởng lễ, tết, tháng 13 Tham gia BHXH đầy đủ
Cung cấp thiết bị làm việc
Tham gia event, team-building
Môi trường sáng tạo, năng động
Cơ hội thăng tiến theo sự phát triển của doanh nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Viện Sắc Đẹp Mega Korea

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Căn Officetel 4.69, Tầng 4 chung cư Sunrise City, số 27 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

