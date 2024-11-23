Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Viện Sắc Đẹp Mega Korea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu

Mức lương Từ 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 34 Đ. Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Từ 12 Triệu

Thu thập, tổng hợp, xử lý các số liệu kế toán phát sinh trong kỳ: Phiếu chi, phiếu thu, hóa đơn, phiếu xuất, phiếu nhập,...

Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của các chứng từ và tiến hành ghi chép tài khoản vào các sổ sách liên quan.

Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh, hoàn thiện và nộp các báo cáo định kỳ

Hướng dẫn các nghiệp vụ cho nhân viên kế toán chi nhánh, giải đáp thắc mắc.

Thực hiện báo cáo định kỳ, các báo cáo nội bộ theo yêu cầu (báo cáo thu chi, báo cáo doanh thu – lợi nhuận…)

Theo dõi bảng lương, hạch toán lương và các khoản trích theo lương cho nhân viên

Theo dõi các khoản thu chi tại Trụ sở & chi nhánh

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ: Cao Đẳng/Đại học

Kinh nghiệm: 1 năm trở lên ở vị trí tương đương

Có kinh nghiệm kế toán tổng hợp tại các lĩnh vực thẩm mỹ, spa, nha khoa,...

Có định hướng làm việc lâu dài, có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, chăm chỉ

Biết sử dụng các phần mềm kế toán: Misa, Fast, Bravo, ERP, SAP

Khác: kỹ năng giao tiếp; lập và theo dõi kế hoạch công việc; tinh thần teamwork

Tại Công Ty Cổ Phần Viện Sắc Đẹp Mega Korea Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: từ 12.000.000 đ

Phụ cấp ăn trưa

Thưởng lễ, tết, tháng 13 Tham gia BHXH đầy đủ

Cung cấp thiết bị làm việc

Tham gia event, team-building

Môi trường sáng tạo, năng động

Cơ hội thăng tiến theo sự phát triển của doanh nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Viện Sắc Đẹp Mega Korea

