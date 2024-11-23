Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Viện Sắc Đẹp Mega Korea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Viện Sắc Đẹp Mega Korea
- Hồ Chí Minh:
- 34 Đ. Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Từ 12 Triệu
Thu thập, tổng hợp, xử lý các số liệu kế toán phát sinh trong kỳ: Phiếu chi, phiếu thu, hóa đơn, phiếu xuất, phiếu nhập,...
Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của các chứng từ và tiến hành ghi chép tài khoản vào các sổ sách liên quan.
Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh, hoàn thiện và nộp các báo cáo định kỳ
Hướng dẫn các nghiệp vụ cho nhân viên kế toán chi nhánh, giải đáp thắc mắc.
Thực hiện báo cáo định kỳ, các báo cáo nội bộ theo yêu cầu (báo cáo thu chi, báo cáo doanh thu – lợi nhuận…)
Theo dõi bảng lương, hạch toán lương và các khoản trích theo lương cho nhân viên
Theo dõi các khoản thu chi tại Trụ sở & chi nhánh
Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: 1 năm trở lên ở vị trí tương đương
Có kinh nghiệm kế toán tổng hợp tại các lĩnh vực thẩm mỹ, spa, nha khoa,...
Có định hướng làm việc lâu dài, có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, chăm chỉ
Biết sử dụng các phần mềm kế toán: Misa, Fast, Bravo, ERP, SAP
Khác: kỹ năng giao tiếp; lập và theo dõi kế hoạch công việc; tinh thần teamwork
Tại Công Ty Cổ Phần Viện Sắc Đẹp Mega Korea Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp ăn trưa
Thưởng lễ, tết, tháng 13 Tham gia BHXH đầy đủ
Cung cấp thiết bị làm việc
Tham gia event, team-building
Môi trường sáng tạo, năng động
Cơ hội thăng tiến theo sự phát triển của doanh nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Viện Sắc Đẹp Mega Korea
