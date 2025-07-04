Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN PRO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô N15D - Khu X2A - Yên Sở - Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

1.1. Công tác Tài chính Kế toán:

Quản lý chung mọi hoạt động có liên quan đến lĩnh vực tài chính kế toán;

Tổ chức cải tiến, hoàn thiện chế độ hạch toán kế toán theo quy định của Luật kế toán, Luật Thuế mới nhất;

Quản lý, đào tạo, phân công công việc cho các kế toán viên và kiểm soát các hoạt động liên quan để đảm bảo bộ máy kế toán vận hành hiệu quả;

Lập báo cáo tài chính hoặc báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp theo từng thời điểm của doanh nghiệp;

Thẩm định tính hiệu quả về mặt tài chính đối với các hợp đồng kinh tế, các khoản chi phí lớn và tham mưu cho BGĐ ra quyết định;

Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế và thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế, hoàn thuế. Làm việc với các cơ quan thuế hoặc các cơ quan hữu quan khi đến làm việc với doanh nghiệp.

Lập kế hoạch thu chi và cân đối dòng tiền phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty;

Tổ chức làm việc với Ngân hàng, các tổ chức tài chính về việc vay vốn, bổ sung nguồn vốn cho Công ty; theo dõi và thực hiện việc trả lãi, trả gốc đúng thời hạn.

Theo dõi Doanh thu, chi phí; Tổng hợp, phân tích số liệu kết quả kinh doanh tham mưu cho Ban Giám đốc lựa chọn/quyết định phương án tối ưu;

Nghiên cứu tham mưu cho Ban Giám đốc để cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo;

Kiểm soát các giao dịch ngân hàng, nhà cung cấp, …

Tổ chức lưu trữ hồ sơ chứng từ, hoàn thiện hệ thống sổ sách, cải tiến những điểm bất hợp lý trong công việc của bộ phận kế toán;

Các nhiệm vụ khác do BGĐ phân công.

1.2. Chế độ báo cáo:

Lập báo cáo và kế hoạch tuần, tháng cho phòng Tài chính kế toán.

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Ban lãnh đạo Công ty.

1.3. Phần hành khác:

Phối hợp với các bộ phận khác để hoàn thành công việc được giao.

Tuân thủ các yêu cầu về bảo mật thông tin theo quy định của công ty.

Thực hiện các công việc khác do Ban lãnh đạo công ty giao

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

2.1. Yêu cầu chuyên môn:

Độ tuổi: từ 30 - 45 tuổi;

Giới tính: Nữ

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính kế toán hoặc tương đương;

Có chứng chỉ Kế toán trưởng

Kinh nghiệm: Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm; Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm ngành sản xuất; ưu tiên Ứng viên có khả năng phân tích, quản trị tài chính;

2.2. Yêu cầu kỹ năng:

Có kiến thức nghiệp vụ quản lý điều hành;

Kiến thức, kỹ năng quản lý, ra quyết định độc lập;

Có kỹ năng giải quyết vấn đề phát sinh.

Sử dụng thành thạo Excel;

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, ưu tiên đã sử dụng phần mềm Misa;

Kỹ năng phân tích, kiểm soát số liệu, phân tích, hoạch định, công tác tổ chức.

Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc.

Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.

Khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN PRO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 20 - 30 triệu (Có thể thỏa thuận theo năng lực);

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến cao;

Được tham gia các hoạt động nội bộ gắn kết nhân sự công ty: liên hoan/tháng, du lịch 1 lần/ năm, sự kiện Ngày hội gia đình, Đại tiệc tất niên công ty, Sinh nhật Quý, Noel,...

Được tham gia các chương trình đào tạo: theo chuyên môn và khoá các khóa học kỹ năng;

Được sếp hỗ trợ, chia sẻ không giới hạn kiến thức, ghi nhận thường xuyên trao cơ hội;

Hưởng các chế độ phúc lợi cạnh tranh, phép năm, BHXH đầy đủ theo quy định của Pháp luật hiện hành;

Các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật và quy chế của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN PRO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin