Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN AVE GROUP làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN AVE GROUP
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AVE GROUP

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: 123D Phượng Hoàng, Phường Vinh Tân, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Giám sát và chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc về mọi hoạt động của phòng kế toán. Quản lý nhân viên phòng kế toán thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn của mình.
Quản lý hồ sơ kế toán thuế, lập báo cáo thuế gửi cơ quan thuế định kỳ. Thực hiện quyết toán thuế theo quy định của nhà nước.
Làm việc với các cơ quan chức năng ( cơ quan thuế, cơ quan kiểm toán, ngân hàng và các cơ quan quản lý khác) . Đảm bảo tuân thủ các quy định, thủ tục và báo cáo yêu cầu của các cơ quan này.
Giám sát và đảm bảo tính hợp pháp của sổ sách kế toán: Kế toán trưởng kiểm tra và đảm bảo tính chính xác, hợp pháp của dữ liệu trong sổ sách kế toán.
Tham gia phân tích tài chính, dự đoán nguồn lực tài chính để hỗ trợ Ban lãnh đạo đưa ra quyết định dựa trên tình hình kinh doanh và kế hoạch phát triển của công ty.
Đưa ra ý kiến và đề xuất về việc cải tiến và hoàn thiện hệ thống quản lý tài chính kế toán của công ty, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và tối ưu hóa quy trình làm việc.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học trở lên chuyên ngành Kế toán( Học viện tài chính, Đại học Kinh tế Quốc Dân, Học viện ngân hàng, Đại học kinh tế Hà Nội, Đại học thương mại....).
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán trưởng cho các công ty liên quan đến lĩnh vực Thương Mại Điện Tử và sản xuất ...
Yêu cầu ứng viên nắm rõ các quy định, thông tư, nghị định của Luật thuế.
Thành thạo Tin học văn phòng, các phần mềm kế toán chuyên dụng.
Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề và quản lý thời gian tốt.
Tính cẩn thận, chi tiết và có khả năng làm việc độc lập.
Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AVE GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Lương cứng 15.000.000đ - 20.000.000đ + KPI doanh thu ( thưởng doanh thu công ty).
Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN), và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của công ty (Du lịch, Party, thưởng Lễ Tết,....)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AVE GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN AVE GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN AVE GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: CN1: Tòa nhà số 123 D, Đường Phượng Hoàng, Phường Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An CN2: Chung cư Rose Town 79 Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội. CN3: 14 Bình Minh 3, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

