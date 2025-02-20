Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Ánh sáng Biểu diễn Tuyệt kỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 18 Triệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

• Thực hiện các công việc chuyên môn của kế toán tổng hợp.

• Kiểm soát và quản lý quy trình lập hồ sơ sổ sách, nhập dữ liệu kế toán, hạch toán các

bút toán thanh toán, các quy trình kiểm kê tài sản.

• Giám sát và đảm bảo tính hợp pháp của sổ sách kế toán

• Tham gia lập báo cáo tài chính, kiểm tra tờ khai thuế hàng quý và quyết toán năm.

• Phối hợp phân tích và dự đoán nguồn lực tài chính cho công ty

• Lập kế hoạch về dòng tiền

• Thực hiện các giao dịch liên quan đến ngân hàng

• Theo dõi, đốc thúc và thu hồi công nợ của khách hàng

• Xây dựng các quy trình, biểu mẫu liên quan đến kế toán, tài chính

• Tham mưu cho ban Giám đốc về việc hoàn thiện hệ thống quản lý tài chính kế toán

của Công ty

• Phối hợp thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc.