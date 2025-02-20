Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Ánh sáng Biểu diễn Tuyệt kỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty TNHH Ánh sáng Biểu diễn Tuyệt kỹ
- Hà Nội: Số 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 16 - 18 Triệu
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
• Thực hiện các công việc chuyên môn của kế toán tổng hợp.
• Kiểm soát và quản lý quy trình lập hồ sơ sổ sách, nhập dữ liệu kế toán, hạch toán các
bút toán thanh toán, các quy trình kiểm kê tài sản.
• Giám sát và đảm bảo tính hợp pháp của sổ sách kế toán
• Tham gia lập báo cáo tài chính, kiểm tra tờ khai thuế hàng quý và quyết toán năm.
• Phối hợp phân tích và dự đoán nguồn lực tài chính cho công ty
• Lập kế hoạch về dòng tiền
• Thực hiện các giao dịch liên quan đến ngân hàng
• Theo dõi, đốc thúc và thu hồi công nợ của khách hàng
• Xây dựng các quy trình, biểu mẫu liên quan đến kế toán, tài chính
• Tham mưu cho ban Giám đốc về việc hoàn thiện hệ thống quản lý tài chính kế toán
của Công ty
• Phối hợp thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc.
Với Mức Lương 16 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty TNHH Ánh sáng Biểu diễn Tuyệt kỹ Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Ánh sáng Biểu diễn Tuyệt kỹ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI