Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SỐ 9 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nhà 36 ngõ 80 Trung Kính, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý, điều hành toàn bộ công tác kế toán – tài chính của công ty

Tổ chức, kiểm soát việc hạch toán, báo cáo tài chính – thuế – nội bộ

Phối hợp với BGĐ trong việc xây dựng và kiểm soát ngân sách, dòng tiền

Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng...

Phân công, giám sát và hướng dẫn đội ngũ kế toán viên

Tham mưu cho BGĐ các vấn đề liên quan đến tài chính, thuế, chi phí, tối ưu lợi nhuận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán – Tài chính

Có kinh nghiệm tối thiểu 3–5 năm ở vị trí tương đương

Nắm vững luật thuế, quy định kế toán – tài chính doanh nghiệp

Ưu tiên ứng viên đã làm việc trong công ty sản xuất/thương mại quy mô vừa

Thành thạo phần mềm kế toán (Fast, Misa...)

Trung thực, cẩn thận, có khả năng tư duy tổng hợp, giải quyết vấn đề tốt

Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SỐ 9 Thì Được Hưởng Những Gì

Thoả thuận theo năng lực

Thưởng KPI, thưởng Lễ/Tết, du lịch, khám sức khoẻ hàng năm.

Tham gia đầy đủ BHXH – BHYT theo quy định của Công Ty.

Môi trường làm việc ổn định, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SỐ 9

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.