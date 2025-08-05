Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SỐ 9 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SỐ 9
Ngày đăng tuyển: 05/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/08/2025
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SỐ 9

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SỐ 9

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nhà 36 ngõ 80 Trung Kính, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý, điều hành toàn bộ công tác kế toán – tài chính của công ty
Tổ chức, kiểm soát việc hạch toán, báo cáo tài chính – thuế – nội bộ
Phối hợp với BGĐ trong việc xây dựng và kiểm soát ngân sách, dòng tiền
Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng...
Phân công, giám sát và hướng dẫn đội ngũ kế toán viên
Tham mưu cho BGĐ các vấn đề liên quan đến tài chính, thuế, chi phí, tối ưu lợi nhuận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán – Tài chính
Có kinh nghiệm tối thiểu 3–5 năm ở vị trí tương đương
Nắm vững luật thuế, quy định kế toán – tài chính doanh nghiệp
Ưu tiên ứng viên đã làm việc trong công ty sản xuất/thương mại quy mô vừa
Thành thạo phần mềm kế toán (Fast, Misa...)
Trung thực, cẩn thận, có khả năng tư duy tổng hợp, giải quyết vấn đề tốt

Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SỐ 9 Thì Được Hưởng Những Gì

Thoả thuận theo năng lực
Thưởng KPI, thưởng Lễ/Tết, du lịch, khám sức khoẻ hàng năm.
Tham gia đầy đủ BHXH – BHYT theo quy định của Công Ty.
Môi trường làm việc ổn định, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SỐ 9

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SỐ 9

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SỐ 9

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 36 NGÕ 80 TRUNG KÍNH

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

