Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thương Mại và Truyền Thông HTC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Công ty Cổ phần Thương Mại và Truyền Thông HTC
Ngày đăng tuyển: 04/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/09/2025
Công ty Cổ phần Thương Mại và Truyền Thông HTC

Kế toán trưởng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty Cổ phần Thương Mại và Truyền Thông HTC

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: P501, Monaco, Ngõ 118/6 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Hỗ trợ Trưởng phòng trong quản lý toàn bộ hoạt động tài chính – kế toán, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và quy trình nội bộ.
Giám sát, điều phối và kiểm tra việc lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế, thu – chi theo đúng thời hạn và quy định.
Phân công công việc, theo dõi và đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên trong phòng kế toán.
Phối hợp với các phòng ban xử lý các vấn đề liên quan đến thanh toán, tài chính và đối soát.
Là đầu mối hỗ trợ làm việc với kiểm toán, cơ quan thuế và các đơn vị thanh tra tài chính.
Đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và kịp thời của các báo cáo tài chính theo ngày, tháng, quý, năm.
Tham mưu phân bổ ngân sách hoạt động cho các phòng ban theo định hướng chung của công ty.
Hướng dẫn, đào tạo và phổ biến quy định, chính sách tài chính – kế toán cho nhân sự trong phòng.
Đề xuất điều chỉnh cơ chế tài chính phù hợp với thực tế và chiến lược công ty.
Phối hợp báo cáo, kiến nghị với Ban Giám đốc về các vấn đề tài chính – kế toán phát sinh.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các ngành: Tài chính, Kế Toán
Ưu tiên có kinh nghiệm làm trong ngành Viễn Thông
Có kinh nghiệm 2 năm trở lên ở vị trí trưởng nhóm hoặc tương đương là lợi thế.
Kỹ năng tổ chức, xử lý tình huống và lãnh đạo nhóm tốt.
Chịu được áp lực cao và có tinh thần trách nhiệm trong công việc.
Nhanh nhẹn, cẩn thận và có thể làm việc độc lập.
Chăm chỉ, ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến;
Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và chủ động với công việc;
Biết lắng nghe và và sẵn sàng chia sẻ ý kiến cá nhân.

Tại Công ty Cổ phần Thương Mại và Truyền Thông HTC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập: 15-18 triệu
Chế độ khen thưởng và phúc lợi phong phú: thưởng lương tháng 13, Thưởng các ngày lễ….
Du lịch nghỉ mát hàng năm, khám sức khoẻ định kỳ hàng năm;
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo;
Được tham gia nhiều hoạt động văn hóa đoàn thể hàng năm.
Được tham gia nhiều chương trình đào tạo kỹ năng mềm, chuyên môn;
Các chế độ theo Luật lao động hiện hành và các phúc lợi theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương Mại và Truyền Thông HTC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Thương Mại và Truyền Thông HTC

Công ty Cổ phần Thương Mại và Truyền Thông HTC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Monaco Building 118 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

