Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ QUANG ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 18, tòa nhà văn phòng Viwaseen, số 48 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

- Kiểm soát thực hiện quy trình kiểm soát nội bộ trong tập đoàn.

- Đảm bảo hệ thống kế toán được xây dựng hoàn thiện và hoạt động có hiệu quả.

- Kiểm soát chi phí và đảm bảo tính chính xác, hợp lý, hợp lệ và kịp thời của các báo cáo kế toán.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán.

- Đảm bảo cân đối vốn, điều phối vốn hiệu quả giữa các dự án.

- Đảm bảo đáp ứng được mục tiêu chiến lược và dòng tiền của công ty.

- Tổ chức kiểm tra, kiểm soát tài chính nội bộ theo định kỳ hoặc đột xuất.

- Thực hiện công tác hạch toán, kiểm tra công tác hạch toán của các phần hành

- Lập và kiểm tra tính chính xác các báo cáo quản trị, báo cáo tài chính theo quy định

- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu

- Cập nhật số liệu hạch toán kế toán kịp thời, chính xác.

- Kiểm soát chứng từ, số liệu theo quy định của pháp luật, tập đoàn.

- Thông qua công tác hạch toán phát hiện những điểm không phù hợp trong công tác hạch toán, quản lý, kiểm soát chứng từ, báo cáo hướng đề xuất, xử lý phù hợp với BLĐ.

- Chịu trách nhiệm trước BLĐ trong việc kiểm soát công tác hạch toán của các phần hành, bảo quản lưu trữ chứng từ kế toán trong kỳ.

- Tổng hợp báo cáo của các phần hành,lên báo cáo tổng hợp cung cấp cho BLĐ khi có yêu cầu.

Các nhiệm vụ khác khi được phân công của BLĐ công ty.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực đầu tư xây dựng

- Hiểu biết về kế toán xây lắp của một nhà thầu xây dựng

- Am hiểu về Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản pháp luật liên quan lĩnh vực Kế toán, thuế.

- Am hiểu về lĩnh vực đầu tư xây dựng và quản lý dự án.

- Có quan điểm làm việc hoặc định hướng công việc rõ ràng.

- Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel, Powerpoint …

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ QUANG ANH Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương : Từ 20 – 25 triệu tùy theo năng lực.

- Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT và theo đúng quy định của Luật

-

- Thưởng tất cả các dịp lễ, tết, sinh nhật, thành lập công ty, lương tháng 13.

- Du lịch, nghỉ mát hàng năm

- Ưu tiên ứng viên có thể đi làm ngay

Địa điểm làm việc: Tầng 12A Tòa Viwaseen – 48 Tố Hữu – Trung Văn – Nam Từ Liêm – Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ QUANG ANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.