Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics THL Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics THL Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics THL Việt Nam

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics THL Việt Nam

Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, SO 06, T5 Times City, 458 Minh Khai, P. Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

- Điều hành hoạt động Phòng tài chính kế toán: phân công, giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch & điều chỉnh đảm bảo tuân thủ các quy định về thuế và kế toán của Việt Nam.
- Thực hiện công tác kiểm soát chi phí, hóa đơn, chứng từ thanh toán, theo dõi công nợ, tài sản cố định, thuế, dòng tiền; kiểm tra tài chính và phê duyệt các khoản thanh toán.
- Nhận diện, Đánh giá rủi ro trong phạm vi phụ trách, lập phương án xử lý để giảm thiểu rủi ro phạm vi phụ trách
- Rà soát các báo cáo tài chính và thuế hàng tháng, hàng quý và hàng năm để đảm bảo tính chính xác, kịp thời, tuân thủ chuẩn mực kế toán và yêu cầu pháp lý.
- Xem xét tính hợp lý, hợp lệ của hồ sơ, chứng từ của Công ty và xây dựng phương án xử lý khi phát hiện các trường hợp chưa tuân thủ quy định, quy trình.
- Xây dựng hệ thống quản lý, báo cáo thống kê, lưu trữ chứng từ liên quan đến vấn đề tài chính kế toán.
- Liên lạc và hợp tác với các kiểm toán viên và cơ quan thuế nội bộ và bên ngoài.
- Đào tạo nội bộ, hướng dẫn và kiểm tra kiến thức chuyên môn cho nhân sự trong Phòng
- Đề xuất tuyển dụng, phỏng vấn & tuyển chọn về chuyên môn nhân sự cho Phòng
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Học vấn & chuyên ngành:
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: tài chính, kế toán, kiểm toán.
2. Kinh nghiệm:
- 5 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Kế toán, trong đó có ít nhất 3 năm ở vai trò Kế toán trưởng.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các tổ chức có quy mô từ 100 nhân sự trở lên; có kinh nghiệp trong các doanh nghiệp logistics và xuất nhập khẩu.
3. Kiến thức chuyên môn và các kỹ năng:
- Am hiểu chuẩn mực kế toán Việt Nam và luật thuế Việt Nam và các luật liên quan.
- Có kinh nghiệm làm việc với cơ quan kiểm toán, cục thuế, chi cục thuế, ngân hàng và cơ quan Nhà nước khác liên quan.
- Khả năng năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo.
- Khả năng hoạch định, lập kế hoạch, tổ chức, kiểm tra, giám sát công việc.
- Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định nhanh gọn, hiệu quả.
- Trung thực, quyết đoán, có tinh thần trách nhiệm cao.
- Cẩn thận, chỉn chu trong công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics THL Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, sẵn sàng cao hơn theo năng lực và kinh nghiệm thực tế.
- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7, sáng 8h00 – 12h00, chiều 1h30 – 5h30.
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, coi trọng năng lực của nhân viên
- Cơ hội phát triển nghề nghiệp, đề cao năng lực của nhân viên có khát vọng và mục tiêu phấn đấu.
- Các chế độ BHYT, BHXH, Lễ tết theo quy định của Luật lao động và chính sách đãi ngộ của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics THL Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics THL Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Logistics THL Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: T5 SO 06 Tầng 2 tòa T5 Times City, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

