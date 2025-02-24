Tuyển Kế toán trưởng Vingroup làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Vingroup
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/03/2025
Vingroup

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Vingroup

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu đô thị Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

• Xây dựng, triển khai và giám sát hệ thống kế toán cho một Công ty thành viên mới của Tập
đoàn Vingroup, đảm bảo tính chính xác và kịp thời trong việc hạch toán và quản lý các giao dịch tài chính của Công ty.
• Lập và kiểm tra báo cáo tài chính, đảm bảo thông tin tài chính minh bạch, đầy đủ và đúng hạn.
• Quản lý, đảm bảo việc khai báo, nộp thuế đúng hạn, đầy đủ và tuân thủ các yêu cầu.
• Quản lý dòng tiền và tài chính doanh nghiệp, đưa ra các phương án tối ưu hóa chi phí và nâng
cao hiệu quả tài chính.
• Các công việc liên quan khác theo yêu cầu của lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán hoặc các ngành liên quan.
• Có ít nhất 7-10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, trong đó ít nhất 2 năm ở vị trí kế toán trưởng.
• Hiểu biết sâu về các chuẩn mực kế toán, các quy định thuế và pháp luật liên quan.
• Có kinh nghiệm xây dựng hệ thông quản lý kế toán cho Công ty mới là một lợi thế.
• Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc cao.

Tại Vingroup Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Vingroup

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Vingroup

Vingroup

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 7 Bằng Lăng 1 Vinhomes Riverside, Long Biên, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

