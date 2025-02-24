Tuyển Kế toán trưởng JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 23 Triệu

Mức lương 17 - 23 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 170 phố Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 17 - 23 Triệu

Phân công, kiểm tra, chỉ đạo Công tác Báo cáo

Báo cáo, đề xuất, thực hiện công việc về kế toán tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN: về kế toán Thu - Chi (TM, TGNH); về kế toán bán hàng; về kế toán công nợ; về đề xuất giảm chi phí các bộ phận theo quy định.

Báo cáo phương án đầu tư, dự án, dòng tiền thu chi dự kiến

Báo cáo hàng tồn kho, công tác thủ quỹ, công tác Báo cáo tài chính, công tác thuế GTGT, TNCN, TTĐB, TNDN"

Tốt nghiệp Đại học ngành kế toán, kiểm toán hoặc tương đương

Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tài chính-Kế toán và 02 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí Kế toán trưởng trong ngành Du lịch-khách sạn.

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.

Chủ động trong công việc, kỹ năng liên nhân tốt để làm việc với các bộ phận.

Kỹ năng giải quyết tình huống.

Trung thực/giỏi về các con số.

Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc và hoàn thành công việc đúng tiến độ.

Có khả năng chịu được áp lực công việc cao.

Lương theo thỏa thuận Thu nhập từ 16.5 - 23 triệu VNĐ

Lương tháng thứ 13:Dựa trên kết quả sản xuất kinh doanh và mức độ hoàn thành công việc năm của cá nhân.

Du lịch hàng năm, khám sức khỏe, quà tặng ngày lễ, tết

Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

