Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP OMEGA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 6 dãy TT 5C KĐT Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

• Quản lý, hạch toán chung mọi hoạt động có liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán.

• Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ doanh nghiệp.

• Tính toán giá thành sản phẩm; các bút toán tính thuế;

• Đối chiếu công nợ với khách hàng – chủ đầu tư – ngân hàng;

• Kiểm soát quy trình lập các loại tài liệu, sổ sách; quy trình kiểm kê tài sản;

• Lập bảng cân đối kế toán; điều tra các báo cáo nguồn tài chính của doanh nghiệp.

• Theo dõi hoạt động lưu trữ các loại sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ gốc của doanh nghiệp theo đúng quy định.

• Thực hiện, đào tạo kế toán viên thực hiện các nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp

• Tham mưu cho lãnh đạo về công tác kiểm soát hoạt động tài chính.

• Các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán..

• Có kinh nghiệm từ 2-3 năm trở lên với vị trí tương đương

• Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán doanh nghiệp

• Có kinh nghiệm và am hiểu sâu về nghiệp vụ kế toán và các phần hành kế toán.

• Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về các lĩnh vực chuyên môn liên quan.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP OMEGA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: từ 20 - 30 triệu (Thoả thuận theo năng lực)

• Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo luật lao động Việt Nam hiện hành,

• Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi của công ty, thưởng các ngày lễ tết trong năm,

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP OMEGA VIỆT NAM

