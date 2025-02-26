Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP OMEGA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP OMEGA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP OMEGA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP OMEGA VIỆT NAM

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP OMEGA VIỆT NAM

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 6 dãy TT 5C KĐT Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

• Quản lý, hạch toán chung mọi hoạt động có liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán.
• Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ doanh nghiệp.
• Tính toán giá thành sản phẩm; các bút toán tính thuế;
• Đối chiếu công nợ với khách hàng – chủ đầu tư – ngân hàng;
• Kiểm soát quy trình lập các loại tài liệu, sổ sách; quy trình kiểm kê tài sản;
• Lập bảng cân đối kế toán; điều tra các báo cáo nguồn tài chính của doanh nghiệp.
• Theo dõi hoạt động lưu trữ các loại sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ gốc của doanh nghiệp theo đúng quy định.
• Thực hiện, đào tạo kế toán viên thực hiện các nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp
• Tham mưu cho lãnh đạo về công tác kiểm soát hoạt động tài chính.
• Các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán..
• Có kinh nghiệm từ 2-3 năm trở lên với vị trí tương đương
• Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán doanh nghiệp
• Có kinh nghiệm và am hiểu sâu về nghiệp vụ kế toán và các phần hành kế toán.
• Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về các lĩnh vực chuyên môn liên quan.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP OMEGA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: từ 20 - 30 triệu (Thoả thuận theo năng lực)
• Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo luật lao động Việt Nam hiện hành,
• Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi của công ty, thưởng các ngày lễ tết trong năm,
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP OMEGA VIỆT NAM

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP OMEGA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP OMEGA VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Nhà máy: Thôn Chi Long, Xã Ngọc Long, Huyện Yên Mỹ, VPHN: Số 6 dãy TT 5C KĐT Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

