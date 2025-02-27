Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 28 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Quản lý toàn bộ các hoạt động liên quan đến mảng Tài chính-kế toán của Công ty.

Xây dựng các quy chế- quy trình liên quan đến công việc của phòng kế toán;

Xây dựng bản mô tả công việc cho các kế toán viên;

Tổ chức hệ thống kế toán của Công ty để tiến hàng ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động vận doanh, trên cơ sở không ngừng cải tiến, tổ chức bộ máy và tuân thủ pháp lệnh kế toán thống kê;

Hoạch định, tổ chức, kiểm tra, duy trì và đổi mới theo hướng hiệu quả các nghiệp vụ kế toán quản trị;

Tham mưu cho BGD các vấn đề liên quan đến chế độ kế toán và chính sách thuế kịp thời;

Tổ chức lập báo cáo tài chính Công ty đảm bảo chất lượng và thời gian quy định;

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ kế toán viên của Công ty;

Tổ chức lập các báo cáo thuế theo đúng quy định của pháp luật về thuế và có các giải pháp tối ưu về thuế;

Lập kế hoạch tài chính ngắn hạn và dài hạn và tham mưu cho BDG đưa ra các quyết định;

Các công việc khác liên quan theo chỉ đạo của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán

Có ít nhất 3 - 5 năm kinh nghiệm tại vị trí Kế toán tại các Công ty có quy mô 100 nhân sự trở lên

Ưu tiên có kinh nghiệm cũng lĩnh vực Làm đẹp, Dịch vụ.

Biết sử dụng các phần mềm phổ biến trên máy vi tính và phần mềm về Kế toán.

Kỹ năng làm việc độc lập, chịu áp lực và quản lý công việc tốt;

Kỹ năng giao tiếp, trình bày vấn đề khá;

Kỹ năng phân tích, tổng hợp dữ liệu tốt;

Kỹ năng lưu trữ hồ sơ, văn bản khá

Tại Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 25-30tr+ ăn trưa+ thưởng

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng nghiệp vụ theo yêu cầu công việc.

Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của nhà nước.

Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO

