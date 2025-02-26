Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP IHA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP IHA
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP IHA

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP IHA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Golden Palace, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính. Có chứng chỉ
Kế toán trưởng theo quy định.
• Kinh nghiệm: Tối thiểu 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán – tài chính, trong đó có ít nhất
5 năm ở vị trí quản lý kế toán cấp cao, ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại điện tử.
• Kiến thức chuyên môn: Am hiểu sâu về chuẩn mực kế toán, thuế, luật doanh nghiệp và các quy
định liên quan.
• Kỹ năng quản lý: Có tư duy chiến lược, kỹ năng lãnh đạo và quản lý đội nhóm tốt.
• Kỹ năng phân tích: Khả năng phân tích tài chính, đánh giá hiệu quả kinh doanh.
• Kỹ năng công nghệ: Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán và các hệ thống ERP.
• Khả năng giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP IHA Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: Thỏa thuận
• Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung.
• Thưởng các dịp lễ tết; thưởng lương tháng 13; Chính sách phúc lợi khác theo quy định công ty.
• Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm và ngày nghỉ, lễ theo quy định của công ty và pháp luật hiện
hành;
• Được hưởng các quyền lợi cho nhân sự cấp cao;
• Môi trường làm việc 9x trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát
triển cho mỗi cá nhân;
• Hỗ trợ và đào tạo giúp nhân sự nắm vững kiến thức, phát triển và hoàn thiện các kỹ năng đáp ứng công việc;
• Được hưởng các chế độ phúc lợi và các hoạt động văn hóa tập thể: Team Building, Gala cuối năm, sinh nhật, các ngày lễ ....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP IHA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP IHA

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP IHA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7, Tháp AB Imperia Garden, 203 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

