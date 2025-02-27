Tuyển Kế toán trưởng Công ty CP XNK và TM Gold Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP XNK và TM Gold Fuji
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
Công ty CP XNK và TM Gold Fuji

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty CP XNK và TM Gold Fuji

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số nhà 19, ngõ 1 Đại Linh, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Quản lý tài chính và kế toán:
Lập báo cáo tài chính: Theo dõi và lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm), bao gồm báo cáo lợi nhuận và lỗ, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
Kiểm soát ngân sách: Đảm bảo rằng các chi phí hoạt động của công ty tuân thủ ngân sách đã được phê duyệt, đồng thời đưa ra các biện pháp tiết kiệm chi phí và tối ưu hóa nguồn lực tài chính.
Quản lý dòng tiền: Giám sát dòng tiền hàng ngày để đảm bảo công ty có đủ nguồn lực tài chính để chi trả các khoản nợ và chi phí hoạt động.
2. Kế toán thuế và tuân thủ pháp lý:
Đảm bảo tuân thủ thuế: Lập và nộp các báo cáo thuế đúng hạn, và xử lý các vấn đề liên quan đến thuế.
Quản lý chứng từ, hóa đơn: Kiểm tra, đối chiếu và lưu trữ các chứng từ, hóa đơn chứng từ 1 cách khoa học chính xác.
3. Quản lý sổ sách kế toán:
Kiểm soát và ghi nhận các giao dịch tài chính: Đảm bảo tất cả các giao dịch kế toán được ghi nhận chính xác và đúng thời điểm.
Kiểm tra đối chiếu số liệu: Định kỳ kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa các phòng ban và các đối tác (nhà cung cấp, khách hàng) để đảm bảo tính chính xác của thông tin.
4. Quản lý chi phí nhập khẩu và phân phối:
Phân tích chi phí nhập khẩu: Theo dõi và phân tích chi phí nhập khẩu trái cây từ các nhà cung cấp nước ngoài, bao gồm chi phí vận chuyển, thuế nhập khẩu, phí bảo hiểm, và các chi phí phát sinh khác.
Kiểm soát tồn kho và giá trị hàng hóa: Quản lý và theo dõi mức độ tồn kho, đảm bảo tính hợp lý của giá trị hàng hóa trong báo cáo tài chính.
5. Quản lý và đào tạo nhân viên kế toán:
Đào tạo và hướng dẫn nhân viên kế toán: Phân công công việc cho nhân viên kế toán, hướng dẫn họ thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và kiểm tra kết quả công việc của họ.
Kiểm soát chất lượng công việc kế toán: Đảm bảo các công việc kế toán được thực hiện chính xác và đúng hạn.
6. Các công việc khác theo sự chỉ đạo của Cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, hoặc các lĩnh vực liên quan.
Ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán trưởng hoặc các vị trí kế toán cao cấp trong các công ty thương mại, đặc biệt là các công ty nhập khẩu và phân phối.
Kiến thức về thuế và luật pháp: Hiểu rõ các quy định về thuế, luật pháp liên quan đến xuất nhập khẩu, và các quy trình kế toán.
Cẩn thận, trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc và sắp xếp công việc khoa học.
Mong muốn gắn bó làm việc lâu dài tại công ty.

Tại Công ty CP XNK và TM Gold Fuji Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương CB: 25 - 27 triệu/tháng.
- Phụ cấp ăn trưa và thưởng chuyên cần.
- Hưởng các chế độ theo quy định của Công ty và Nhà nước.
- Các phúc lợi theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP XNK và TM Gold Fuji

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP XNK và TM Gold Fuji

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 19 Ngõ 1 Đại Linh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

