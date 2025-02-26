Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CP DƯỢC QUỐC TẾ RANCE PHARMA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Xã Bình Minh, Thanh Oai, Huyện Thanh Oai

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của phòng kế toán.

Tổ chức thực hiện các nghiệp vụ kế toán, tài chính theo quy định của pháp luật và công ty.

Lập và phân tích báo cáo tài chính, báo cáo quản trị định kỳ.

Kiểm soát chi phí, quản lý dòng tiền, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.

Xây dựng và cải tiến quy trình, quy chế kế toán.

Tư vấn cho Ban Giám đốc về các vấn đề tài chính, kế toán.

Chịu trách nhiệm giải trình số liệu với các cơ quan chức năng.

Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 25 - 45.

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán trưởng hoặc tương đương.

Nắm vững kiến thức về kế toán, tài chính, thuế và các quy định pháp luật liên quan.

Có khả năng quản lý, lãnh đạo, tổ chức công việc tốt.

Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm kế toán.

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CP DƯỢC QUỐC TẾ RANCE PHARMA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận (tùy theo năng lực và kinh nghiệm làm việc thực tế)

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội thăng tiến.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP DƯỢC QUỐC TẾ RANCE PHARMA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin