Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Dược Dinh Dưỡng Hacofood Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công Ty Cổ Phần Dược Dinh Dưỡng Hacofood Group
- Hà Nội: Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Thanh Oai, Huyện Thanh Oai
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Xây dựng và triển khai hệ thống kế toán phù hợp với quy mô và đặc thù của công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam.
Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ của Công ty;
Quản lý tài sản, khấu hao, quản lý định mức sản xuất, giá thành, v.vv..
Lập kế hoạch tài chính hàng năm và theo dõi thực hiện.
Theo dõi dòng tiền, đảm bảo thanh toán các khoản nợ đúng hạn.
Lập các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị định kỳ (hàng tháng, quý, năm).
Cung cấp dự báo tài chính và đưa ra các kiến nghị để cải thiện hiệu quả kinh doanh.
Đại diện công ty làm việc với các ban ngành chức năng.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 01 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí kế toán trưởng.
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm kế toán trưởng tại các doanh nghiệp sản xuất
Tại Công Ty Cổ Phần Dược Dinh Dưỡng Hacofood Group Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ nghỉ và thưởng vào các ngày Lễ lớn trong năm (Tết dương lịch, Giải phóng miền Nam, Quốc tế lao động, Quốc khánh, Tết nguyên đán...).
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Có nhiều cơ hội cọ sát và phát triển bản thân
Tham gia các hoạt động tập thể, du lịch nghỉ mát, team building,... thường niên cùng công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Dinh Dưỡng Hacofood Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI