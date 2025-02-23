Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Dược Dinh Dưỡng Hacofood Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Dược Dinh Dưỡng Hacofood Group
Ngày đăng tuyển: 23/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/03/2025
Công Ty Cổ Phần Dược Dinh Dưỡng Hacofood Group

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công Ty Cổ Phần Dược Dinh Dưỡng Hacofood Group

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Thanh Oai, Huyện Thanh Oai

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Xây dựng và triển khai hệ thống kế toán phù hợp với quy mô và đặc thù của công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam.
Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ của Công ty;
Quản lý tài sản, khấu hao, quản lý định mức sản xuất, giá thành, v.vv..
Lập kế hoạch tài chính hàng năm và theo dõi thực hiện.
Theo dõi dòng tiền, đảm bảo thanh toán các khoản nợ đúng hạn.
Lập các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị định kỳ (hàng tháng, quý, năm).
Cung cấp dự báo tài chính và đưa ra các kiến nghị để cải thiện hiệu quả kinh doanh.
Đại diện công ty làm việc với các ban ngành chức năng.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán.
Có từ 01 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí kế toán trưởng.
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm kế toán trưởng tại các doanh nghiệp sản xuất

Tại Công Ty Cổ Phần Dược Dinh Dưỡng Hacofood Group Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 10.000.000 - 15.000.000 VND (xét tăng theo năng lực)
Chế độ nghỉ và thưởng vào các ngày Lễ lớn trong năm (Tết dương lịch, Giải phóng miền Nam, Quốc tế lao động, Quốc khánh, Tết nguyên đán...).
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Có nhiều cơ hội cọ sát và phát triển bản thân
Tham gia các hoạt động tập thể, du lịch nghỉ mát, team building,... thường niên cùng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Dinh Dưỡng Hacofood Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Dược Dinh Dưỡng Hacofood Group

Công Ty Cổ Phần Dược Dinh Dưỡng Hacofood Group

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: V5A-15 Khu đô thị Văn Phú Invest, Phố 5A-5B, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

