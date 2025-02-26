Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ Phần Đầu tư Thiên Ân làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,500 USD

1. Đánh giá tính khả thi của các Dự án dự kiến đầu tư;

2. Kiểm soát thực hiện công tác đấu thầu, chào thầu, chào giá cạnh tranh đối với các Dự án;

3. Kiểm soát công tác Kế hoạch của các Dự án bao gồm các nhiệm vụ:

+ Kiểm soát việc trình ký hợp đồng, trực tiếp thương thảo hợp đồng của các Dự án;

+ Kiểm soát tiến độ, chất lượng thi công các Dự án;

+ Kiểm soát công tác quyết toán các Dự án

+ Kiểm soát công tác nghiệm thu bàn giao công trình, quyết toán vốn đầu tư của các Dự án;

4. Làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước đối với các dự án trước trong và sau khi triển khai;

5. Làm việc với các nhà thầu, đơn vị tư vấn;

6. Quản lý kế hoạch trong công tác thiết kế, thẩm định;

7. Tổng hợp báo cáo công việc liên quan đến công tác thi công xây lắp của Dự án;

8. Cập nhật thường xuyên các văn bản luật, nghị định, quyết định, giá đất khu vực... liên quan đến Dự án;

9. Quản lý, điều phối nhân viên theo yêu cầu công việc;

10. Chủ trì lập kế hoạch công việc tuần, tháng, quý...;

11. Triển khai các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.