Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀNG PHÚ QUÝ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

• Quản lý phòng Tài chính kế toán

• Tổ chức thực viện việc lập các báo cáo theo quy định

• Kiểm soát và phê duyệt các hoạt động thuộc phạm vi của phòng kế toán

• Tổ chức kế toán, thống kê phù hợp với tình hình hoạt động của công ty

• Tổ chức cải tiến và hoàn thiện chế độ hạch toán kế toán, bộ máy kế toán

• Xây dựng các quy trình, quy định cho phòng kế toán theo yêu cầu của Công ty

• Hướng dẫn kế toán viên lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thuế chính xác theo yêu cầu từ Ban lãnh đạo, Cơ quan thuế

• Kiểm soát và đảm bảo các chứng từ kế toán được thực hiện chính xác 100% theo quy định của quy chế tài chính công ty

• Đảm bảo thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của Giám đốc tài chính/Ban Tổng Giám đốc trong thời gian cho phép

• Có kế hoạch tự đào tạo, phát triển bản thân để luôn nâng cao chất lượng trong công việc

• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc tài chính/Ban Tổng Giám đốc nhằm hỗ trợ đạt được mục tiêu của Đơn vị, Công ty