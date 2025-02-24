Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀNG PHÚ QUÝ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀNG PHÚ QUÝ
- Hà Nội: Long Biên, Hanoi, Vietnam
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận
• Quản lý phòng Tài chính kế toán
• Tổ chức thực viện việc lập các báo cáo theo quy định
• Kiểm soát và phê duyệt các hoạt động thuộc phạm vi của phòng kế toán
• Tổ chức kế toán, thống kê phù hợp với tình hình hoạt động của công ty
• Tổ chức cải tiến và hoàn thiện chế độ hạch toán kế toán, bộ máy kế toán
• Xây dựng các quy trình, quy định cho phòng kế toán theo yêu cầu của Công ty
• Hướng dẫn kế toán viên lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thuế chính xác theo yêu cầu từ Ban lãnh đạo, Cơ quan thuế
• Kiểm soát và đảm bảo các chứng từ kế toán được thực hiện chính xác 100% theo quy định của quy chế tài chính công ty
• Đảm bảo thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của Giám đốc tài chính/Ban Tổng Giám đốc trong thời gian cho phép
• Có kế hoạch tự đào tạo, phát triển bản thân để luôn nâng cao chất lượng trong công việc
• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc tài chính/Ban Tổng Giám đốc nhằm hỗ trợ đạt được mục tiêu của Đơn vị, Công ty
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀNG PHÚ QUÝ Thì Được Hưởng Những Gì
