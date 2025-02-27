Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH WE UP làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH WE UP làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

CÔNG TY TNHH WE UP
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
CÔNG TY TNHH WE UP

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH WE UP

Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà PeakView, số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Quản lý hoạt động kế toán
Quản lý và điều hành toàn bộ các hoạt động kế toán, tài chính của công ty, đảm bảo tính chính xác và minh bạch.
Giám sát công tác kế toán hàng ngày: quỹ, ngân hàng, tồn kho, doanh thu từ các sàn TMĐT.
Thực hiện các báo cáo tài chính, quyết toán thuế, báo cáo doanh thu từ các sàn thương mại điện tử (Tiktok, Shopee, Lazada, Tiki, v.v.), đơn vị vận chuyển và các báo cáo liên quan khác.
Kiểm soát việc thu chi và quản lý dòng tiền của công ty, đảm bảo nguồn lực tài chính luôn ổn định.
Theo dõi và phân tích tình hình tài chính, doanh thu, chi phí và lợi nhuận để đưa ra các chiến lược tài chính phù hợp hỗ trợ sự phát triển công ty.
Quản lý quy trình thanh toán, thu nợ và các công nợ phát sinh trong quá trình giao dịch với đối tác, khách hàng qua các sàn thương mại điện tử.
Xây dựng và giám sát ngân sách hoạt động tài chính của công ty, tham mưu cho ban lãnh đạo các chiến lược tài chính dài hạn và ngắn hạn.
2. Báo cáo
Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị và các báo cáo khác theo yêu cầu của BGĐ.
Phân tích biến động chi phí, lợi nhuận, đề xuất tối ưu chi phí vận hành và thuế.
3. Quản lý thuế & tuân thủ:
Kiểm tra các báo cáo thuế (GTGT, TNDN, TNCN), đối chiếu với hóa đơn điện tử.
Xử lý các vấn đề thuế đặc thù TMĐT: thuế nhà thầu …
Cập nhật và áp dụng các chuẩn mực kế toán và các quy định pháp lý liên quan đến lĩnh vực hoạt động của công ty.
Phối hợp với cơ quan thuế thực hiện quá trình thanh kiểm tra thuế.
4. Kiểm soát nội bộ
Thiết lập quy trình kiểm soát rủi ro: gian lận thanh toán, quản lý tồn kho, đối soát doanh thu.
Giám sát công nợ với đối tác vận chuyển (Viettel Post, GHTK) và nhà cung cấp.
5. Lập ngân sách & dự báo:
Xây dựng ngân sách và dự phòng rủi ro tồn kho.
Tối ưu dòng tiền, quản lý các khoản đầu tư marketing (Google Ads, TikTok Ads).
6. Phát triển đội ngũ
Đào tạo nhân viên về quy trình TMĐT, công cụ kế toán, phần mềm bán hàng, và kỹ năng phân tích dữ liệu.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Cử nhân Kế toán/Tài chính. Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ CPA/ACCA.
Từ 3 năm kinh nghiệm kế toán trưởng.
Có kinh nghiệm tại các công ty TMĐT, bán lẻ đa kênh là một lợi thế.
Thành thạo phần mềm kế toán (Amis), các phần mềm bán hàng.
Thành thạo Excel nâng cao.
Nắm vững luật thuế Việt Nam, quy định về hóa đơn điện tử.
Khả năng làm việc áp lực cao, tư duy phản biện.
Kỹ năng phân tích tài chính tốt, có khả năng dự báo và tối ưu hóa dòng tiền.
Cẩn thận, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm.

Tại CÔNG TY TNHH WE UP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 25-35 triệu/tháng (tùy năng lực). Thử việc 2 tháng (85% lương).
Bảo hiểm sức khỏe cao cấp, gói chăm sóc tinh thần.
Đóng BHXH, BHYT sau 02 tháng thử việc.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động, ứng dụng công nghệ 4.0.
Các chế độ bảo hiểm và phúc lợi đầy đủ theo quy định của công ty.
Môi trường làm việc thân thiện, sáng tạo và luôn khuyến khích sự đóng góp của mỗi cá nhân.
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ đầy đủ. Chế độ du lịch: 3 lần/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WE UP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH WE UP

CÔNG TY TNHH WE UP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 36 Hoàng Cầu, toà Peak View

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

