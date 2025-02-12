Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 28 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM

Mức lương
22 - 28 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Dương Nội (đối diện Aeonmal Hà Đông), Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 22 - 28 Triệu

- Tổ chức và điều hành bộ máy kế toán một cách khoa học, phân công nhiệm vụ cho từng nhân viên và hướng dẫn các kế toán viên thực hiện nghiệp vụ cụ thể, đảm bảo hệ thống kế toán hoạt động hiệu quả, đúng pháp luật và chuẩn mực kế toán;
- Xây dựng, tổ chức, chuẩn hóa bộ máy kế toán: xây dựng các quy trình, quy chế, quy định liên quan đến nghịệp vụ kế toán.
- Chịu trách nhiệm trong các hoạt động kiểm toán, quyết toán thuế, ... các hoạt động về tài chính, kế toán của công ty.
- Cân đối dòng tiền, làm việc với ngân hàng và các tổ chức tài chính để thu xếp nguồn vốn phục vụ cho hoạt động của công ty.
- Kiểm soát mảng giá thành hàng hóa, ngân sách công ty.
- Lập kế hoạch dự phòng ngân quỹ theo những hình thức phù hợp nhằm đáp ứng những nhu cầu ngân quỹ đột xuất.
- Thiết lập và thực hiện chính sách quản trị tiền mặt của công ty nhằm đảm bảo có đủ lượng tiền đáp ứng các nhu cầu thanh toán ngắn hạn.
- Thực hiện rà soát kiểm tra toàn bộ các nghiệp vụ phát sinh để đảm bảo tính hợp lệ hợp pháp của từng nghiệp vụ khi vào sổ kế toán.
- Nghiên cứu và phát triển ứng dụng công nghệ thông tin cho tài chính - kế toán.
- Xây dựng, soạn thảo, sửa đổi và bổ sung các văn bản, quy định, quy chế, ... liên quan đến nghiệp vụ tài chính - kế toán
- Tham mưu cho ban Giám đốc về việc hoàn thiện hệ thống quản lý tài chính kế toán của Công ty
- Quản lý, tuyển dụng, đào tạo, phát triển năng lực và đánh giá nhân sự kế toán.
- Thực hiện các Báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo công việc, báo cáo quản trị, dòng tiền.

Với Mức Lương 22 - 28 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Tài chính kế toán các trường Học viện Tài chính, ĐH Thương Mai, ĐH Kinh tế Quốc dân...
- Có kinh nghiệm làm Kế Toán trưởng từ 5 năm trở lên, yêu thích và đam mê với công việc Kế toán - Tài chính
từ 5 năm trở lên
- Ưu tiêu ứng viên có KN làm việc công ty sản xuất - XNK về nguyên vật liệu, hàng hóa
- Có kinh nghiệm quyết toán thuế với cơ quan thuế, Bảo hiểm và thiết lập quan hệ tín dụng với ngân hàng.
- Hiểu và sử dụng thành thạo hệ thống tài khoản kế toán; nắm vững các nghiệp vụ kế toán, cân đối dòng tiền.
- Hiểu biết, nắm bắt các quy định mới nhất về hóa đơn chứng từ, các loại thuế GTGT, TNDN, TNCN, Bảo hiểm
- Cẩn thận, tỷ mỷ trong công việc, trung thực, nhiệt tình, có tính trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Độ tuổi: sinh năm từ 1983 - 1990
Mức lương thỏa thuận theo năng lực, từ 22-28 triệu/tháng
Thưởng các ngày lễ tết và thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh
Được đào tạo nâng cao về chuyên môn.
Các chế độ phúc lợi khác theo quy chế của công ty
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo luật định
Được làm việc trong môi trường ổn định, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội học hỏi và thăng tiến
Thời gian làm việc: từ T2- sáng T7 (8h-17h)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 10 Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

