Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Andes E&C Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Xây dựng, duy trì và kiểm soát hệ thống kế toán của công ty, đảm bảo hệ thống kế toán hoạt động hiệu quả và tuân thủ các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý liên quan.

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chứng từ kế toán, đảm bảo tính hợp lệ và hợp lý của các nghiệp vụ kế toán.

Xây dựng hệ thống phân quyền trên phần mềm kế toán, đảm bảo tính bảo mật và minh bạch trong việc sử dụng dữ liệu tài chính.

Thiết lập quy trình kiểm soát nội bộ chặt chẽ nhằm giảm thiểu rủi ro sai sót hoặc gian lận trong hệ thống kế toán.

Lập báo cáo tài chính hàng tháng, quý và năm của công ty, bao gồm báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Phân tích các báo cáo tài chính để đánh giá tình hình tài chính, kết quả hoạt động của công ty, từ đó đưa ra các biện pháp cải thiện hiệu quả hoạt động.

Chuẩn bị và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất khi công ty có các đơn vị thành viên hoặc các dự án hợp tác với đối tác.

Dự đoán và lập kế hoạch tài chính dài hạn, đặc biệt trong việc đánh giá rủi ro tài chính khi thực hiện các dự án lớn.

Thực hiện công tác lập kế hoạch ngân sách, theo dõi và kiểm soát ngân sách của công ty và các dự án xây dựng, đảm bảo chi phí hợp lý và hiệu quả.

Kiểm soát dòng tiền, đảm bảo công ty có đủ nguồn lực tài chính để duy trì hoạt động và thanh toán các nghĩa vụ tài chính.

Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn cho các dự án dài hạn, đảm bảo sự cân đối giữa nguồn vốn và chi phí phát sinh.

Thực hiện phân tích dòng tiền chi tiết theo từng dự án để đảm bảo kiểm soát chặt chẽ các khoản thu, chi.

Đảm bảo công ty tuân thủ đầy đủ các quy định về thuế, bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và các loại thuế khác.

Làm việc với cơ quan thuế, chuẩn bị và nộp báo cáo thuế định kỳ, kiểm tra và điều chỉnh số liệu thuế khi cần thiết.

Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tối ưu hóa thuế hợp pháp (tax planning), giảm thiểu chi phí thuế cho công ty.

Đánh giá và quản lý rủi ro về thuế, đặc biệt là các dự án có yếu tố nước ngoài hoặc liên quan đến các đối tác quốc tế.

Theo dõi và quản lý kế toán dự án xây dựng, bao gồm việc ghi nhận các chi phí, doanh thu liên quan đến từng dự án.

Đảm bảo việc phân bổ chi phí đúng với từng dự án, đảm bảo các dự án được thanh toán đúng tiến độ và theo hợp đồng.

Thiết lập quy trình ghi nhận và báo cáo chi tiết chi phí dự án theo từng hạng mục công việc để phục vụ mục tiêu quản lý và kiểm soát tiến độ.

Phối hợp với phòng dự án để lập dự toán chi phí ban đầu, theo dõi sự thay đổi và phân tích chênh lệch so với thực tế.

Giám sát, hướng dẫn, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên kế toán trong công ty.

Đảm bảo nhân viên kế toán thực hiện đúng quy trình, quy định và đạt được kết quả công việc theo kế hoạch.

Tổ chức các buổi đào tạo định kỳ về chính sách tài chính, thuế, và quy trình kế toán cho đội ngũ nhân viên.

Xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp cho nhân sự kế toán, đảm bảo sự kế thừa và phát triển bền vững trong bộ phận.

Đề xuất và thực hiện các cải tiến quy trình kế toán, giúp tối ưu hóa hiệu quả công việc và giảm thiểu sai sót.

Thực hiện các công việc kiểm toán nội bộ, kiểm tra việc tuân thủ các quy định tài chính của công ty.

Sử dụng công nghệ và các công cụ phần mềm hiện đại để tự động hóa quy trình kế toán, giảm thiểu công việc thủ công và tăng hiệu quả làm việc.

Thực hiện đánh giá hiệu quả tài chính của từng dự án và đưa ra các khuyến nghị cải tiến phù hợp.

Làm việc với các ngân hàng, đối tác tài chính để quản lý các tài khoản, vay vốn, bảo lãnh và các giao dịch tài chính khác.

Hợp tác với các phòng ban khác như phòng kinh doanh, phòng pháp lý để đảm bảo tính chính xác của các nghiệp vụ tài chính liên quan.

Đánh giá và tư vấn về các phương án tài chính, bảo lãnh ngân hàng và quản lý rủi ro tín dụng khi thực hiện các dự án lớn.

Tham gia các cuộc họp với đối tác, nhà thầu và cơ quan quản lý để giải quyết các vấn đề tài chính phát sinh.

Đảm bảo công ty tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến tài chính, kế toán, thuế và các chính sách công ty.

Cập nhật các quy định pháp lý mới nhất và áp dụng vào công tác kế toán của công ty.

Lập báo cáo đánh giá định kỳ về việc tuân thủ các quy định pháp luật và chính sách công ty trong lĩnh vực tài chính, kế toán.

Tham gia vào việc xây dựng các chính sách tài chính nội bộ phù hợp với chiến lược phát triển của công ty.

Thực hiện các công việc khác liên quan đến kế toán, tài chính theo yêu cầu của Ban Giám đốc hoặc các bộ phận liên quan.

Đại diện công ty trong các buổi kiểm toán độc lập, làm việc với các cơ quan thanh tra, kiểm toán.

Thực hiện các báo cáo và nhiệm vụ đặc biệt theo yêu cầu của Ban Giám đốc liên quan đến chiến lược tài chính và kế toán.

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán hoặc các ngành liên quan.

Kiến thức chuyên môn:

Am hiểu về các quy định pháp lý liên quan đến kế toán, thuế, tài chính doanh nghiệp, đặc biệt trong ngành xây dựng.

Nắm vững các chuẩn mực kế toán Việt Nam và quốc tế.

Hiểu biết về các công cụ tài chính và các phương pháp tối ưu hóa tài chính cho công ty trong các dự án xây dựng lớn.

Kiến thức vững về thuế và các quy định pháp lý có liên quan đến ngành xây dựng, đặc biệt là các quy định về thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, và các khoản chi phí được phép trong xây dựng.

Kỹ năng lãnh đạo và quản lý đội ngũ kế toán, thúc đẩy sự phát triển và cải tiến quy trình làm việc.

Kỹ năng phân tích và báo cáo tài chính chi tiết, đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty và đưa ra những khuyến nghị cải thiện.

Kỹ năng giao tiếp và làm việc với các cơ quan chức năng, đối tác tài chính: Có khả năng giao tiếp rõ ràng, thuyết phục khi làm việc với cơ quan thuế, ngân hàng, các đối tác tài chính và cơ quan kiểm toán.

Sử dụng thành thạo phần mềm Excel, phần mềm kế toán: Thành thạo Excel (bao gồm các hàm nâng cao), phần mềm kế toán Misa/Amis, và các phần mềm kế toán thông dụng khác.

Chứng chỉ chuyên ngành: Có chứng chỉ kế toán trưởng, chứng chỉ hoặc chứng nhận chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính (ưu tiên các chứng chỉ từ các tổ chức nghề nghiệp uy tín như ACCA, CPA, CFA).

Cẩn thận: Làm việc tỉ mỉ, chú trọng đến chi tiết và tránh sai sót trong công việc.

Có trách nhiệm với công việc: Đảm bảo hoàn thành các công việc đúng hạn, chịu trách nhiệm cao trong các quyết định tài chính.

Tính tuân thủ cao: Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của công ty, luật pháp và các quy chuẩn kế toán.

Nhanh nhẹn và tư duy logic: Khả năng xử lý tình huống nhanh chóng và logic, đưa ra các giải pháp tài chính hợp lý và hiệu quả.

Chủ động và có tinh thần trách nhiệm: Tự động tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề tài chính, đảm bảo tính liên tục trong công việc.

Quyết liệt trong việc triển khai công việc: Đảm bảo mọi công việc được thực hiện đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao.

Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, trong đó có ít nhất 2 năm ở vị trí quản lý (Kế toán trưởng hoặc tương đương) tại các công ty xây dựng hoặc công ty có quy mô tương đương.

Có kinh nghiệm trong việc quản lý tài chính cho các dự án xây dựng lớn, có khả năng theo dõi và kiểm soát chi phí dự án, đặc biệt là các dự án có nguồn lực tài chính phức tạp.

Tại Công ty Cổ phần Andes E&C Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng sáng kiến, cải tiến

Thưởng hiệu quả công việc

Thưởng các ngày lễ

Thưởng tháng lương 13,14.

Hỗ trợ chi phí gửi xe tại nơi làm việc.

Hỗ trợ các chi phí công tác liên quan đến công việc

Chúc mừng đám hỉ; thăm hỏi đám hiếu; thăm hỏi ốm đau nhân viên hoặc bố mẹ, con cái CBNV.

Các sự kiện gắn kết gia đình: Tết thiếu nhi; trung thu; mừng thọ bố/ mẹ.

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Được trang bị đầy đủ trang thiết bị để làm việc

Được làm việc trong môi trường sang trọng và lịch thiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Andes E&C Việt Nam

