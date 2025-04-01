Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Andes E&C Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Andes E&C Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Công ty Cổ phần Andes E&C Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 01/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/05/2025
Công ty Cổ phần Andes E&C Việt Nam

Kế toán trưởng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty Cổ phần Andes E&C Việt Nam

Mức lương
30 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: tầng 5, tòa Lialama 10, 56 Tô Hữu Trung Văn, Nma Từ Liêm, Hà Nội, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Xây dựng, duy trì và kiểm soát hệ thống kế toán của công ty, đảm bảo hệ thống kế toán hoạt động hiệu quả và tuân thủ các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý liên quan.
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chứng từ kế toán, đảm bảo tính hợp lệ và hợp lý của các nghiệp vụ kế toán.
Xây dựng hệ thống phân quyền trên phần mềm kế toán, đảm bảo tính bảo mật và minh bạch trong việc sử dụng dữ liệu tài chính.
Thiết lập quy trình kiểm soát nội bộ chặt chẽ nhằm giảm thiểu rủi ro sai sót hoặc gian lận trong hệ thống kế toán.
Lập báo cáo tài chính hàng tháng, quý và năm của công ty, bao gồm báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
Phân tích các báo cáo tài chính để đánh giá tình hình tài chính, kết quả hoạt động của công ty, từ đó đưa ra các biện pháp cải thiện hiệu quả hoạt động.
Chuẩn bị và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất khi công ty có các đơn vị thành viên hoặc các dự án hợp tác với đối tác.
Dự đoán và lập kế hoạch tài chính dài hạn, đặc biệt trong việc đánh giá rủi ro tài chính khi thực hiện các dự án lớn.
Thực hiện công tác lập kế hoạch ngân sách, theo dõi và kiểm soát ngân sách của công ty và các dự án xây dựng, đảm bảo chi phí hợp lý và hiệu quả.
Kiểm soát dòng tiền, đảm bảo công ty có đủ nguồn lực tài chính để duy trì hoạt động và thanh toán các nghĩa vụ tài chính.
Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn cho các dự án dài hạn, đảm bảo sự cân đối giữa nguồn vốn và chi phí phát sinh.
Thực hiện phân tích dòng tiền chi tiết theo từng dự án để đảm bảo kiểm soát chặt chẽ các khoản thu, chi.
Đảm bảo công ty tuân thủ đầy đủ các quy định về thuế, bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và các loại thuế khác.
Làm việc với cơ quan thuế, chuẩn bị và nộp báo cáo thuế định kỳ, kiểm tra và điều chỉnh số liệu thuế khi cần thiết.
Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tối ưu hóa thuế hợp pháp (tax planning), giảm thiểu chi phí thuế cho công ty.
Đánh giá và quản lý rủi ro về thuế, đặc biệt là các dự án có yếu tố nước ngoài hoặc liên quan đến các đối tác quốc tế.
Theo dõi và quản lý kế toán dự án xây dựng, bao gồm việc ghi nhận các chi phí, doanh thu liên quan đến từng dự án.
Đảm bảo việc phân bổ chi phí đúng với từng dự án, đảm bảo các dự án được thanh toán đúng tiến độ và theo hợp đồng.
Thiết lập quy trình ghi nhận và báo cáo chi tiết chi phí dự án theo từng hạng mục công việc để phục vụ mục tiêu quản lý và kiểm soát tiến độ.
Phối hợp với phòng dự án để lập dự toán chi phí ban đầu, theo dõi sự thay đổi và phân tích chênh lệch so với thực tế.
Giám sát, hướng dẫn, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên kế toán trong công ty.
Đảm bảo nhân viên kế toán thực hiện đúng quy trình, quy định và đạt được kết quả công việc theo kế hoạch.
Tổ chức các buổi đào tạo định kỳ về chính sách tài chính, thuế, và quy trình kế toán cho đội ngũ nhân viên.
Xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp cho nhân sự kế toán, đảm bảo sự kế thừa và phát triển bền vững trong bộ phận.
Đề xuất và thực hiện các cải tiến quy trình kế toán, giúp tối ưu hóa hiệu quả công việc và giảm thiểu sai sót.
Thực hiện các công việc kiểm toán nội bộ, kiểm tra việc tuân thủ các quy định tài chính của công ty.
Sử dụng công nghệ và các công cụ phần mềm hiện đại để tự động hóa quy trình kế toán, giảm thiểu công việc thủ công và tăng hiệu quả làm việc.
Thực hiện đánh giá hiệu quả tài chính của từng dự án và đưa ra các khuyến nghị cải tiến phù hợp.
Làm việc với các ngân hàng, đối tác tài chính để quản lý các tài khoản, vay vốn, bảo lãnh và các giao dịch tài chính khác.
Hợp tác với các phòng ban khác như phòng kinh doanh, phòng pháp lý để đảm bảo tính chính xác của các nghiệp vụ tài chính liên quan.
Đánh giá và tư vấn về các phương án tài chính, bảo lãnh ngân hàng và quản lý rủi ro tín dụng khi thực hiện các dự án lớn.
Tham gia các cuộc họp với đối tác, nhà thầu và cơ quan quản lý để giải quyết các vấn đề tài chính phát sinh.
Đảm bảo công ty tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến tài chính, kế toán, thuế và các chính sách công ty.
Cập nhật các quy định pháp lý mới nhất và áp dụng vào công tác kế toán của công ty.
Lập báo cáo đánh giá định kỳ về việc tuân thủ các quy định pháp luật và chính sách công ty trong lĩnh vực tài chính, kế toán.
Tham gia vào việc xây dựng các chính sách tài chính nội bộ phù hợp với chiến lược phát triển của công ty.
Thực hiện các công việc khác liên quan đến kế toán, tài chính theo yêu cầu của Ban Giám đốc hoặc các bộ phận liên quan.
Đại diện công ty trong các buổi kiểm toán độc lập, làm việc với các cơ quan thanh tra, kiểm toán.
Thực hiện các báo cáo và nhiệm vụ đặc biệt theo yêu cầu của Ban Giám đốc liên quan đến chiến lược tài chính và kế toán.

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán hoặc các ngành liên quan.
Trình độ học vấn
Kiến thức chuyên môn:
Kiến thức chuyên môn
Am hiểu về các quy định pháp lý liên quan đến kế toán, thuế, tài chính doanh nghiệp, đặc biệt trong ngành xây dựng.
Nắm vững các chuẩn mực kế toán Việt Nam và quốc tế.
Hiểu biết về các công cụ tài chính và các phương pháp tối ưu hóa tài chính cho công ty trong các dự án xây dựng lớn.
Kiến thức vững về thuế và các quy định pháp lý có liên quan đến ngành xây dựng, đặc biệt là các quy định về thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, và các khoản chi phí được phép trong xây dựng.
Kỹ năng lãnh đạo và quản lý đội ngũ kế toán, thúc đẩy sự phát triển và cải tiến quy trình làm việc.
Kỹ năng lãnh đạo và quản lý
Kỹ năng phân tích và báo cáo tài chính chi tiết, đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty và đưa ra những khuyến nghị cải thiện.
Kỹ năng phân tích và báo cáo tài chính
Kỹ năng giao tiếp và làm việc với các cơ quan chức năng, đối tác tài chính: Có khả năng giao tiếp rõ ràng, thuyết phục khi làm việc với cơ quan thuế, ngân hàng, các đối tác tài chính và cơ quan kiểm toán.
Kỹ năng giao tiếp và làm việc với các cơ quan chức năng, đối tác tài chính
Sử dụng thành thạo phần mềm Excel, phần mềm kế toán: Thành thạo Excel (bao gồm các hàm nâng cao), phần mềm kế toán Misa/Amis, và các phần mềm kế toán thông dụng khác.
Sử dụng thành thạo phần mềm Excel, phần mềm kế toán
Chứng chỉ chuyên ngành: Có chứng chỉ kế toán trưởng, chứng chỉ hoặc chứng nhận chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính (ưu tiên các chứng chỉ từ các tổ chức nghề nghiệp uy tín như ACCA, CPA, CFA).
Chứng chỉ chuyên ngành
Cẩn thận: Làm việc tỉ mỉ, chú trọng đến chi tiết và tránh sai sót trong công việc.
Cẩn thận
Có trách nhiệm với công việc: Đảm bảo hoàn thành các công việc đúng hạn, chịu trách nhiệm cao trong các quyết định tài chính.
Có trách nhiệm với công việc
Tính tuân thủ cao: Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của công ty, luật pháp và các quy chuẩn kế toán.
Tính tuân thủ cao
Nhanh nhẹn và tư duy logic: Khả năng xử lý tình huống nhanh chóng và logic, đưa ra các giải pháp tài chính hợp lý và hiệu quả.
Nhanh nhẹn và tư duy logic
Chủ động và có tinh thần trách nhiệm: Tự động tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề tài chính, đảm bảo tính liên tục trong công việc.
Chủ động và có tinh thần trách nhiệm
Quyết liệt trong việc triển khai công việc: Đảm bảo mọi công việc được thực hiện đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao.
Quyết liệt trong việc triển khai công việc
Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, trong đó có ít nhất 2 năm ở vị trí quản lý (Kế toán trưởng hoặc tương đương) tại các công ty xây dựng hoặc công ty có quy mô tương đương.
Có kinh nghiệm trong việc quản lý tài chính cho các dự án xây dựng lớn, có khả năng theo dõi và kiểm soát chi phí dự án, đặc biệt là các dự án có nguồn lực tài chính phức tạp.

Tại Công ty Cổ phần Andes E&C Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng sáng kiến, cải tiến
Thưởng hiệu quả công việc
Thưởng các ngày lễ
Thưởng tháng lương 13,14.
Hỗ trợ chi phí gửi xe tại nơi làm việc.
Hỗ trợ các chi phí công tác liên quan đến công việc
Chúc mừng đám hỉ; thăm hỏi đám hiếu; thăm hỏi ốm đau nhân viên hoặc bố mẹ, con cái CBNV.
Các sự kiện gắn kết gia đình: Tết thiếu nhi; trung thu; mừng thọ bố/ mẹ.
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Được trang bị đầy đủ trang thiết bị để làm việc
Được làm việc trong môi trường sang trọng và lịch thiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Andes E&C Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Andes E&C Việt Nam

Công ty Cổ phần Andes E&C Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Lilama 10 - Tố Hữu - Trung Văn - Nam Từ Liêm - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-truong-thu-nhap-30-40-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job343111
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 26 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 26 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JW Marriott Hanoi
Tuyển Kế toán trưởng JW Marriott Hanoi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
JW Marriott Hanoi
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Lexus Thăng Long
Tuyển Kế toán trưởng Công ty CP Lexus Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Lexus Thăng Long
Hạn nộp: 05/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera
Hạn nộp: 06/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường
Hạn nộp: 29/09/2025
Nam Định Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trần Hồng Quân HOLDINGS
Tuyển Kế toán trưởng Trần Hồng Quân HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Trần Hồng Quân HOLDINGS
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng
Tuyển Kiến trúc sư Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 17/09/2025
Khánh Hòa Còn 2 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 26 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 26 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JW Marriott Hanoi
Tuyển Kế toán trưởng JW Marriott Hanoi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
JW Marriott Hanoi
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Lexus Thăng Long
Tuyển Kế toán trưởng Công ty CP Lexus Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Lexus Thăng Long
Hạn nộp: 05/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera
Hạn nộp: 06/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường
Hạn nộp: 29/09/2025
Nam Định Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trần Hồng Quân HOLDINGS
Tuyển Kế toán trưởng Trần Hồng Quân HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Trần Hồng Quân HOLDINGS
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán trưởng VIETNAM CAPITALAND CORPORATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu VIETNAM CAPITALAND CORPORATION
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIHABA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIHABA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Huy Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu Công ty Cổ phần Huy Phong
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ A&B VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ A&B VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI A BA làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI A BA
30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Jomoo Kitchen & Bath Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu Công Ty TNHH Jomoo Kitchen & Bath Việt Nam
Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN NUÔI TRỒNG VÀ CHẾ BIẾN THỦY SẢN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NUÔI TRỒNG VÀ CHẾ BIẾN THỦY SẢN VIỆT NAM
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC ĐẤT XANH MIỀN BẮC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC ĐẤT XANH MIỀN BẮC Pro Company
30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Ô TÔ NGUYÊN HUY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Ô TÔ NGUYÊN HUY
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU FANI
35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC
20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN PHÒNG SẠCH ANH KHANG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN PHÒNG SẠCH ANH KHANG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Jomoo Kitchen & Bath Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Jomoo Kitchen & Bath Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Đầu tư giáo dục Anh ngữ Canada làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu Công ty TNHH Đầu tư giáo dục Anh ngữ Canada
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Dược Phẩm Đức Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu Công ty TNHH Dược Phẩm Đức Phúc
18 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần tập đoàn MBG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần tập đoàn MBG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ DKE (VIỆT NAM) làm việc tại Phú Thọ thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ DKE (VIỆT NAM)
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Cpart làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty cổ phần Cpart
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN CET GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CET GROUP
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ SHT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 26 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ SHT
20 - 26 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH MDA E&C làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty TNHH MDA E&C
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN MIDU MENAQ7 làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MIDU MENAQ7
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần TSG Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 30 Triệu Công ty cổ phần TSG Việt Nam
22 - 30 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ NỘI DUNG SỐ VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ NỘI DUNG SỐ VIỆT
20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH 9 WINDS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH 9 WINDS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN SAVIS DIGITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SAVIS DIGITAL
25 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty CP vận tải ô tô số 2 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP vận tải ô tô số 2
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CP CÔNG VIÊN TÂM LINH TÂM ĐIỀN - TÂY YÊN TỬ làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY CP CÔNG VIÊN TÂM LINH TÂM ĐIỀN - TÂY YÊN TỬ
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Athena Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Athena Group
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm