Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ JIMIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ JIMIN
Ngày đăng tuyển: 02/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/05/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ JIMIN

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ JIMIN

Mức lương
30 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 537 Vũ Tông Phan, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Tổ chức điều hành, giám sát hoạt động của phòng Kế toán, công tác Kế toán theo đúng chuẩn mực Kế toán, quy định của pháp luật và quy định của Công ty.
Tổ chức công tác Thuế theo đúng quy định của pháp luật.
Tham mưu cho Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành về xây dựng hệ thống Quản lý Tài chính, Quy trình quản lý nội bộ.
Thực hiện lập Kế hoạch và theo dõi hoạt động ngân sách hàng năm, hàng quý, hàng tháng.
Kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm về số liệu Kế toán – Thuế - Tài chính
Chịu trách nhiệm chung về việc lưu trữ & bảo mật hồ sơ, chứng từ, tài liệu, sổ sách và số liệu Kế toán – Thuế - Tài chính của Công ty.
Kiểm soát tình hình thực hiện các định mức chi phí và đề xuất những giải pháp tối ưu.

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Kế toán, Tài chính;
Độ tuổi: Từ 30 tuổi trở lên;
Có ít nhất 05 năm làm Kế toán tại các công ty có quy mô trên 1000 nhân sự, trong đó có 03 năm kinh nghiệm làm Kế toán trưởng. Ưu tiên có kinh nghiệm mảng Thẩm mỹ, Phòng khám hoặc Chuỗi hệ thống,..;
Ưu tiên có kinh nghiệm mảng Thẩm mỹ, Phòng khám hoặc Chuỗi hệ thống,..
Mạnh excel, làm được trên gg drive,...Mạnh xây dựng hệ thống;
Cẩn thận, kiên nhẫn, nhạy bén có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt;
Kỹ năng phân tích, báo cáo, quản lý tốt;

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ JIMIN Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ chế lương: Lương cứng + Phụ cấp + Thưởng
Thưởng nóng, thưởng tuần, thưởng quý, thưởng hiệu quả công việc, lương tháng 13, thưởng lễ, tết (08/3; 30/4-1/5; 2/9...)
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên
Các quyền lợi dành riêng cho cấp Quản lý.
Thời gian làm việc: 8:30 - 12:00 & 13:30 - 17:30 (Thứ 2 - Sáng Thứ 7)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ JIMIN

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ JIMIN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẨM MỸ JIMIN

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 160 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

