Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hưng Giang làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 1000 Triệu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hưng Giang
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hưng Giang

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hưng Giang

Mức lương
600 - 1000 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Phường Phú La, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 600 - 1000 Triệu

- Lập TMĐT, bóc tách khối lượng, lập dự toán theo hồ sơ thiết kế các bước Thiết kế công trình dân dụng.
- Kiểm soát sự phù hợp, tính chính xác về số lượng đơn giá và nội dung của dự toán và tổng dự toán của các công trình.
- Làm việc với CĐT, cơ quan nhà nước, bảo vệ các nội dung dự toán khi có yêu cầu.
- Phối hợp với các bộ môn liên quan để đảm bảo tiến độ và độ chính xác của hồ sơ.

Với Mức Lương 600 - 1000 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên Chuyên ngành kinh tế xây dựng.
- Kinh nghiệm: ít nhất 02 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
- Uu tiên: Các ứng viên có kinh nghiệm lập dự toán vốn ngân sách, từng thực hiện bảo vệ dự toán đối với các cơ quan, ban ngành; các ứng viên kinh nghiệm tại các công ty về tư vấn thiết kế; Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ định giá.
- Kỹ năng
+ Thành thạo Word, Excel và phần mềm G8, Autocad
+ Kỹ năng Lập kế hoạch, làm việc độc lập và làm việc nhóm,
+ Kỹ năng giao tiếp

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hưng Giang Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hưng Giang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hưng Giang

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hưng Giang

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Phường Phú La, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

