Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH JPK VÕ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH JPK VÕ
Ngày đăng tuyển: 16/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/06/2025
CÔNG TY TNHH JPK VÕ

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH JPK VÕ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kiểm tra, kiểm soát bộ chứng từ xuất nhập khẩu (Hợp đồng thương mại, Invoice, Packing List, C/O, B/L, tờ khai hải quan...). Đảm bảo chứng từ kế toán phù hợp với khai báo hải quan, hóa đơn thương mại, hợp đồng, L/C... và hạch toán các nghiệp vụ kế toán liên quan đến nhập khẩu, xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng (VAT) hàng nhập khẩu.
- Theo dõi, kiểm tra và đối chiếu công nợ phải thu – phải trả với đối với nhà cung cấp ( Quốc tế / Nội địa). Quản lý các khoản thanh toán quốc tế đảm bảo thực hiện đúng hạn và theo đúng hợp đồng.
- Soát xét các Hợp đồng, văn bản liên quan tới điều khoản thanh toán, chứng từ hợp lý hợp lệ theo yêu cầu Luật và Kế Toán quy định.
- Tính toán và phân bổ chi phí nhập khẩu như thuế, phí vận chuyển, bảo hiểm vào giá vốn hàng hóa.
- Tham mưu, tư vấn cho BGĐ trong công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, xây dựng hệ thống sổ sách, quy trình, quy định liên quan đến kế toán đúng quy định của Nhà nước và quy chế quản lý của Công ty.
- Tổ chức điều hành, kiểm tra giám sát và chịu trách nhiệm về hoạt động kế toán của Công ty.
- Làm việc với cơ quan hải quan, thuế khi có thanh tra, kiểm tra liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu.
- Làm các công việc liên quan đến thuế, tổ chức làm báo cáo thuế, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, quyết toán thuế và các loại báo cáo khác theo yêu cầu từ BGĐ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm kế toán Trưởng trong từng làm ở lĩnh vực xuất nhập khẩu, thương mại quốc tế
- Phải nắm rõ quy trình hạch toán, hồ sơ, thủ tục về hải quan (Hồ sơ nhập khẩu, hồ sơ xuất khẩu, tờ khai hải quan...)
- Có cách sắp xếp hồ sơ khoa học để đáp ứng việc kiểm tra, quyết toán của cơ quan thuế và hải quan.
- Cẩn thận, tỉ mỉ và làm việc có trách nhiệm.
- Phải am hiểu các luật về thuế xuất, nhập khẩu, ...trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.
- Nắm vững có nghiệp vụ kế toán cơ bản và thành thạo vi tính văn phòng và phần mềm kế toán

Tại CÔNG TY TNHH JPK VÕ Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức Lương : Thỏa thuận
- Thưởng và Lương tháng 13, các khoản phúc lợi khác tùy thuộc vào tình hình kết quả kinh doanh cuối năm
- BHXH – YT theo quy định
- Phương tiện đi lại tự túc
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp
- Tham gia các chương trình do công ty tổ chức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH JPK VÕ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH JPK VÕ

CÔNG TY TNHH JPK VÕ

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 382 Nguyễn Tri Phương, Phường Hoà Thuận Tây, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

