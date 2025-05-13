Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Tập Đoàn Sun World làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Trách nhiệm chính:

I. Quản trị công tác tín dụng

• Nắm bắt các quy định pháp luật và tổ chức tín dụng: Theo dõi các quy định của pháp luật và các tổ chức tín dụng trong công tác huy động vốncho công ty, đảm bảo tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy trình của tổ chức tín dụng.

• Theo dõi thanh toán gốc, lãi: Giám sát và kiểm soát thanh toán gốc và lãi của các khoản vay để đảm bảo công ty thực hiện nghĩa vụ tài chính đúng hạn.

• Quản trị khoản vay: Quản lý các cam kết tín dụng, cam kết về chỉ số tài chính và dòng tiền trong các hợp đồng vay, đảm bảo các chỉ số này luôn trong phạm vi kiểm soát.

II. Quản trị đầu tư vốn

• Nắm bắt quy định pháp luật về đầu tư vốn: Nắm vững các quy định pháp lý về việc đầu tư vốn vào các công ty con, công ty liên kết, và đầu tư khác đảm bảo tất cả các hoạt động đầu tư tuân thủ quy định pháp luật.

• Am hiểu giao dịch các bên liên quan: Thực hiện các giao dịch giữa các bên liên quan, bao gồm các công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết, tuân thủ quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của công ty.

• Quản lý các khoản đầu tư Quản lý các khoản đầu tư và phần vốn góp tại các công ty con và công ty liên kết, theo dõi hiệu quả của các khoản đầu tư và đưa ra đề xuất điều chỉnh nếu cần thiết.

III. Xây dựng cơ bản

• Nắm bắt quy định pháp luật trong lĩnh vực đầu tư xây dựng: Am hiểu các quy định pháp luật về đầu tư xây dựng, đặc biệt là các quy định về hạch toán chi phí xây dựng, thuế và các thủ tục pháp lý liên quan.