Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Điều phối thiết kế / Design Coordination

Design Coordination

Là đầu mối làm việc với đơn vị tư vấn thiết kế (quy hoạch, kiến trúc, kết cấu, MEP…) để đảm bảo hồ sơ thiết kế được thực hiện đúng định hướng, đúng tiến độ, đúng quy chuẩn.

Act as the liaison between the Owner and design consultants (planning, architectural, structural, MEP…) to ensure design deliverables align with the approved direction, timeline, and standards.

Phối hợp với các bộ phận nội bộ: pháp lý, phát triển dự án, kinh doanh, kỹ thuật thi công… để tổng hợp yêu cầu thiết kế.

Coordinate with internal departments (legal, development, sales, construction, etc.) to gather and consolidate design requirements.

Kiểm soát chất lượng & pháp lý thiết kế / Design Quality & Compliance Control

Design Quality & Compliance Control

Rà soát hồ sơ thiết kế về mặt kỹ thuật, tính khả thi thi công, pháp lý và tính đồng bộ giữa các bộ môn.

Review design drawings in terms of technical feasibility, constructibility, legal compliance, and multi-discipline coordination.

Kiểm tra việc tuân thủ quy chuẩn – tiêu chuẩn Việt Nam, các quy định pháp luật về quy hoạch, kiến trúc, PCCC, môi trường…