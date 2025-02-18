Tuyển Key Account The Vigo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

I. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC:

- Quản lý và lên kế hoạch Phát triển thị trường kênh H&B, chanel MT

II. NHIỆM VỤ- TRÁCH NHIỆM – QUYỀN HẠN:

- Quản lý khách hàng & hỗ trợ Branding thương hiệu

• Xây dựng, quản lý và duy trì mối quan hệ bền chặt, lâu dài với những khách hàng kênh MT

• Quản lý toàn bộ chu trình bán hàng từ tìm kiếm khách hàng tiềm năng đến chốt giao dịch

• Tham gia vào quá trình đàm phán hợp đồng, thỏa thuận thương mại với KH, đảm bảo lợi ích tối ưu cho công ty

• Chủ động thu thập thông tin, thấu hiểu sâu sắc về các hoạt động kinh doanh, nhu cầu và mục tiêu khách hàng là cơ sở cho đề xuất, cố vấn các giải pháp cho công ty.

• Chủ động xác định và giải quyết các thách thức và cơ hội của khách hàng.

- Quản lý ngân sách

• Phân bổ và quản lý ngân sách sử dụng cho các mục tiêu tăng trưởng cho các khách hàng quản lý

• Theo dõi, thu thập, đo lường hiệu quả sử dụng ngân sách

- Hệ thống dữ liệu

• Phân tích dữ liệu bán hàng, xu hướng thị trường và hành vi của khách hàng để xác định các cơ hội tăng trưởng và tối ưu hóa các chiến lược ở từng khách hàng