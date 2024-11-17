Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn tuyển sinh/khoá học Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 17 Đường Số 39 Khu đô thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
-Tư vấn, hỗ trợ cho khách hàng về thông tin các dịch vụ của công ty gồm: Thông tin Khóa Học Pha Chế - Ly Phạm, Thông tin các mặt hàng nguyên liệu pha chế mà Công Ty Cung Cấp
-Chốt đơn hàng và ký kết hợp đồng.
-Trực tin nhắn và tổng đài chăm sóc khách hàng.
-Thực hiện báo cáo công việc cho cấp trên.
-Và một số công việc khác linh động theo sự phân công sắp xếp của quản lý.
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Khả năng thuyết phục, giao tiếp, xử lý vấn đề tốt; có giọng nói truyền cảm.
-Sử dụng thành thạo máy tính, gõ phím nhanh
-Chịu khó trong công việc, có trách nhiệm cao, trung thực, khả năng làm việc đội nhóm.
-Sáng tạo, ham học hỏi, cẩn thận trong công việc.
-Chăm chỉ chịu được áp lực.
-Có mục tiêu rõ ràng, kiên trì theo đuổi mục tiêu đã đặt ra.
-Tốt nghiệp từ Trung cấp.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
-Thu nhập: 7 -> 15 triệu/ tháng ( Tùy vào năng lực của bạn )
- Nhận % Hoa Hồng Theo Doanh Số
-Chế độ đãi ngộ tốt, môi trường làm việc trẻ trung, hiện đại.
-Được làm việc và học tập nâng cao kỹ năng nghề.
-Chế độ BHXH, lương tháng 13 tuỳ vào tình hình kinh doanh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
