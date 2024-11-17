Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP

Tư vấn tuyển sinh/khoá học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn tuyển sinh/khoá học Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 17 Đường Số 39 Khu đô thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

-Tư vấn, hỗ trợ cho khách hàng về thông tin các dịch vụ của công ty gồm: Thông tin Khóa Học Pha Chế - Ly Phạm, Thông tin các mặt hàng nguyên liệu pha chế mà Công Ty Cung Cấp
-Chốt đơn hàng và ký kết hợp đồng.
-Trực tin nhắn và tổng đài chăm sóc khách hàng.
-Thực hiện báo cáo công việc cho cấp trên.
-Và một số công việc khác linh động theo sự phân công sắp xếp của quản lý.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Khả năng thuyết phục, giao tiếp, xử lý vấn đề tốt; có giọng nói truyền cảm.
-Sử dụng thành thạo máy tính, gõ phím nhanh
-Chịu khó trong công việc, có trách nhiệm cao, trung thực, khả năng làm việc đội nhóm.
-Sáng tạo, ham học hỏi, cẩn thận trong công việc.
-Chăm chỉ chịu được áp lực.
-Có mục tiêu rõ ràng, kiên trì theo đuổi mục tiêu đã đặt ra.
-Tốt nghiệp từ Trung cấp.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập: 7 -> 15 triệu/ tháng ( Tùy vào năng lực của bạn )
- Nhận % Hoa Hồng Theo Doanh Số
-Chế độ đãi ngộ tốt, môi trường làm việc trẻ trung, hiện đại.
-Được làm việc và học tập nâng cao kỹ năng nghề.
-Chế độ BHXH, lương tháng 13 tuỳ vào tình hình kinh doanh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 17 Đường 39, KDC Vạn Phúc, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

