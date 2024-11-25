Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IECS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IECS
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IECS

Tư vấn tuyển sinh/khoá học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn tuyển sinh/khoá học Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IECS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 48 Nguyễn Xuân Khoát, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương Thỏa thuận

-Ưu tiên những bạn có kinh nghiệm tư vấn ở trung tâm ngoại ngữ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm cuối đang chờ bằng hoặc tốt nghiệp tại các trường Trung cấp/Cao đẳng/Đại học khối ngành: Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Tài chính, Marketing,....
- Yêu thích công việc tư vấn, chăm sóc khách hàng.
- Đã có kinh nghiệm làm Tư vấn/CSKH tại các trung tâm ngoại ngữ và du học... thuộc lĩnh vực giáo dục là 1 lợi thế.
- Năng động, tích cực, chủ động trong công việc
- Biết lắng nghe khách hàng.
- Cầu tiến, ham học hỏi, đam mê kiếm tiền
- Có khả năng làm việc độc lập, có tinh thần trách nhiệm.
- Không yêu cầu ngoại ngữ.
- Yêu cầu có Laptop.
- Thời gian làm việc: 44h/tuần.
Thứ 2 – thứ 6: 8h00 – 12h00, 13h00 – 17h00
Nghỉ 2 ngày thứ 7 trong tháng

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IECS Thì Được Hưởng Những Gì

a. Thu nhập đảm bảo (8 - 30 triệu/ Tháng)
- Lương cứng : 8 triệu + % hoa hồng. Chính sách hoa hồng tính theo lũy tiến theo thời điểm, cơ chế tính lương rõ ràng, công khai, minh bạch
- Hưởng lương tháng thứ 13 và 12 ngày phép/năm hưởng lương
- Thu nhập đảm bảo từ 10-30 tr/ tháng
- Thưởng nóng trong ngày, thưởng nhân viên xuất sắc, thưởng TopSale hàng tháng
b. Quyền lợi
- Được đóng BHXH theo quy định của nhà nước sau khi kí hợp đồng chính thức
- Thưởng và nghỉ theo quy định của pháp luật Việt Nam
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và hiện đại, có nhiều cơ hội tiếp xúc và học hỏi kinh nghiệm với người nước ngoài.
- Thưởng cho dự án đạt kết quả tốt
- Có các khoản phụ cấp thêm hàng tháng.
- Thời gian thử việc: 2 tháng (nếu làm tốt có thể chuyển chính thức ngay)
- Được thăm hỏi ( Thai sản, Ốm đau; Hiếu, Hỉ...).
- Được Đào tạo chuyên sâu & cơ hội phát triển thăng tiến.
- Được đi du lịch & tham gia các hoạt động Teambuilding gắn kết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IECS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IECS

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IECS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 48 Nguyễn Xuân Khoát, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

