Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IECS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 48 Nguyễn Xuân Khoát, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương Thỏa thuận

-Ưu tiên những bạn có kinh nghiệm tư vấn ở trung tâm ngoại ngữ

Yêu Cầu Công Việc

- Sinh viên năm cuối đang chờ bằng hoặc tốt nghiệp tại các trường Trung cấp/Cao đẳng/Đại học khối ngành: Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Tài chính, Marketing,....

- Yêu thích công việc tư vấn, chăm sóc khách hàng.

- Đã có kinh nghiệm làm Tư vấn/CSKH tại các trung tâm ngoại ngữ và du học... thuộc lĩnh vực giáo dục là 1 lợi thế.

- Năng động, tích cực, chủ động trong công việc

- Biết lắng nghe khách hàng.

- Cầu tiến, ham học hỏi, đam mê kiếm tiền

- Có khả năng làm việc độc lập, có tinh thần trách nhiệm.

- Không yêu cầu ngoại ngữ.

- Yêu cầu có Laptop.

- Thời gian làm việc: 44h/tuần.

Thứ 2 – thứ 6: 8h00 – 12h00, 13h00 – 17h00

Nghỉ 2 ngày thứ 7 trong tháng

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IECS Thì Được Hưởng Những Gì

a. Thu nhập đảm bảo (8 - 30 triệu/ Tháng)

- Lương cứng : 8 triệu + % hoa hồng. Chính sách hoa hồng tính theo lũy tiến theo thời điểm, cơ chế tính lương rõ ràng, công khai, minh bạch

- Hưởng lương tháng thứ 13 và 12 ngày phép/năm hưởng lương

- Thu nhập đảm bảo từ 10-30 tr/ tháng

- Thưởng nóng trong ngày, thưởng nhân viên xuất sắc, thưởng TopSale hàng tháng

b. Quyền lợi

- Được đóng BHXH theo quy định của nhà nước sau khi kí hợp đồng chính thức

- Thưởng và nghỉ theo quy định của pháp luật Việt Nam

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và hiện đại, có nhiều cơ hội tiếp xúc và học hỏi kinh nghiệm với người nước ngoài.

- Thưởng cho dự án đạt kết quả tốt

- Có các khoản phụ cấp thêm hàng tháng.

- Thời gian thử việc: 2 tháng (nếu làm tốt có thể chuyển chính thức ngay)

- Được thăm hỏi ( Thai sản, Ốm đau; Hiếu, Hỉ...).

- Được Đào tạo chuyên sâu & cơ hội phát triển thăng tiến.

- Được đi du lịch & tham gia các hoạt động Teambuilding gắn kết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IECS

