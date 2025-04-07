Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Tập đoàn Thước Tầm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 23 Cửu Long, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Triền khai các bản vẽ kỹ thuật nội - ngoại thất.

Bố cục, sắp xếp khoa học các hình ảnh và bản vẽ của phương án để trình bày với khách hàng.

Chủ động báo cáo tiến độ công việc, đánh giá tình hình cho Quản lý trực tiếp.

Quản lý và kiểm soát bản vẽ kỹ thuật phát hành, theo dõi sự thay đổi, cập nhật kịp thời...

Thực hiện các công việc khác do cấp trên phân công.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Triển khai kỹ thuật thành thạo, kỹ năng chuyên môn

Kinh nghiệm: từ 2 năm

Sử dụng thành thạo phần mềm phục vụ công việc

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thước Tầm Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập tương xứng với năng lực.

Môi trường năng động, thân thiện

Văn phòng làm việc đẹp

Thưởng KPI hàng tháng

Chế độ phép năm theo luật định.

Cùng tham gia các hoạt động thể dục thể thao, công tác xã hội, sinh nhật quý,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thước Tầm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin