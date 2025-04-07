Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Tập đoàn Thước Tầm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thước Tầm
Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 23 Cửu Long, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
Triền khai các bản vẽ kỹ thuật nội - ngoại thất.
Bố cục, sắp xếp khoa học các hình ảnh và bản vẽ của phương án để trình bày với khách hàng.
Chủ động báo cáo tiến độ công việc, đánh giá tình hình cho Quản lý trực tiếp.
Quản lý và kiểm soát bản vẽ kỹ thuật phát hành, theo dõi sự thay đổi, cập nhật kịp thời...
Thực hiện các công việc khác do cấp trên phân công.
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Triển khai kỹ thuật thành thạo, kỹ năng chuyên môn
Kinh nghiệm: từ 2 năm
Sử dụng thành thạo phần mềm phục vụ công việc
Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thước Tầm Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập tương xứng với năng lực.
Môi trường năng động, thân thiện
Văn phòng làm việc đẹp
Thưởng KPI hàng tháng
Chế độ phép năm theo luật định.
Cùng tham gia các hoạt động thể dục thể thao, công tác xã hội, sinh nhật quý,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thước Tầm
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
