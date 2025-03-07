Tuyển Kiến trúc sư AG Ingo Design Studio Vietnam Co.,ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1 USD

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

• Design, review drawings and coordinate design works.

• Understand relevant Design Legal Requirements, Regulations, Standards, etc.;

• Liaise with project managers, clients and other disciplines to ensure the project scope of works and service qualities;

• Report to Chief Architect for work progress and outstanding issues;

• Other duties assigned by the Company Director/ Chief Architect.

------------------------------------------------

• Thiết kế, kiểm tra và phối hợp hồ sơ thiết kế.

• Am hiểu các tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế hiện hành.

• Có khả năng làm việc trực tiếp với Quản Lý dự án, Chủ Đầu Tư, phối hợp các bộ môn để đảm bảo chất lượng công việc.

• Báo cáo với Kiến trúc sư Trưởng về tiến độ công việc và các vấn đề phát sinh.

• Các công việc do Giám Đốc/ Kiến trúc sư Trưởng chỉ định.