Tuyển Kiến trúc sư AG Ingo Design Studio Vietnam Co.,ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại AG Ingo Design Studio Vietnam Co.,ltd
- Hồ Chí Minh: 341 Cao Đạt, Phường 1, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 500 - 1 USD
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
• Design, review drawings and coordinate design works.
• Understand relevant Design Legal Requirements, Regulations, Standards, etc.;
• Liaise with project managers, clients and other disciplines to ensure the project scope of works and service qualities;
• Report to Chief Architect for work progress and outstanding issues;
• Other duties assigned by the Company Director/ Chief Architect.
• Thiết kế, kiểm tra và phối hợp hồ sơ thiết kế.
• Am hiểu các tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế hiện hành.
• Có khả năng làm việc trực tiếp với Quản Lý dự án, Chủ Đầu Tư, phối hợp các bộ môn để đảm bảo chất lượng công việc.
• Báo cáo với Kiến trúc sư Trưởng về tiến độ công việc và các vấn đề phát sinh.
• Các công việc do Giám Đốc/ Kiến trúc sư Trưởng chỉ định.
Với Mức Lương 500 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại AG Ingo Design Studio Vietnam Co.,ltd Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại AG Ingo Design Studio Vietnam Co.,ltd
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
