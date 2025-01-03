Tuyển Kiến trúc sư Công ty cổ phần dịch vụ thương mại & xây dựng địa ốc Kim Oanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tiếp nhận và thực hiện các yêu cầu từ Trưởng bộ phận BIM.

Chịu trách nhiệm thiết kế kiến trúc cho các giai đoạn dự án;

Dựng và kiểm soát mô hình revit Kiến trúc, đảm bảo thống nhất thông tin với bộ phận ý tưởng;

Theo dõi, quản lý, giải quyết và kiểm soát xung đột giữa bộ môn Kiến trúc với bộ môn Kết cấu,Cơ Điện;

Tư vấn về các giải pháp thiết kế kiến trúc, vật liệu, giải pháp kỹ thuật.

Đảm bảo hồ sơ thiết kế theo tiêu chuẩn, quy chuẩn.

Phản hồi, giải trình các ý kiến thẩm định, thẩm tra và các thư kỹ thuật công trình.

Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

Kỹ năng sử dụng thành thạo Autocad, Revit.

Kỹ năng sử dung Work, Excel Powerpoint.

Biết sử dụng Naviswork là một lợi thế.

Kỹ năng lập tiến độ quy trình thực hiện phòng ban

Có kinh nghiệm rà xoát, kiểm tra kỹ thuật bản vẽ.

Ngành nghề: Kiến trúc, Xây dựng, Bất động sản

Kinh nghiệm: 3 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh