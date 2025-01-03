Tuyển Kiến trúc sư Công ty cổ phần dịch vụ thương mại & xây dựng địa ốc Kim Oanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công ty cổ phần dịch vụ thương mại & xây dựng địa ốc Kim Oanh
- Hồ Chí Minh:
- 219 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp nhận và thực hiện các yêu cầu từ Trưởng bộ phận BIM.
Chịu trách nhiệm thiết kế kiến trúc cho các giai đoạn dự án;
Dựng và kiểm soát mô hình revit Kiến trúc, đảm bảo thống nhất thông tin với bộ phận ý tưởng;
Theo dõi, quản lý, giải quyết và kiểm soát xung đột giữa bộ môn Kiến trúc với bộ môn Kết cấu,Cơ Điện;
Tư vấn về các giải pháp thiết kế kiến trúc, vật liệu, giải pháp kỹ thuật.
Đảm bảo hồ sơ thiết kế theo tiêu chuẩn, quy chuẩn.
Phản hồi, giải trình các ý kiến thẩm định, thẩm tra và các thư kỹ thuật công trình.
Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
Kỹ năng sử dụng thành thạo Autocad, Revit.
Kỹ năng sử dung Work, Excel Powerpoint.
Biết sử dụng Naviswork là một lợi thế.
Kỹ năng lập tiến độ quy trình thực hiện phòng ban
Có kinh nghiệm rà xoát, kiểm tra kỹ thuật bản vẽ.
Ngành nghề: Kiến trúc, Xây dựng, Bất động sản
Kinh nghiệm: 3 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty cổ phần dịch vụ thương mại & xây dựng địa ốc Kim Oanh Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dịch vụ thương mại & xây dựng địa ốc Kim Oanh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
