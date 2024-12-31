Tuyển Kiến trúc sư Công Ty CP Thiết Kế Xây Dựng Fuhaco làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 48 – 50 Nguyễn Quý Đức , P.An Phú , Q.2 , TP.Thủ Đức, HCM, Quận Thủ Đức

- Triển khai hồ sơ kỹ thuật công trình

- Khảo sát , nghiệm thu công trình chung với các bộ phận liên quan.

- Thành thạo Sketchup , Autocad, Photoshop.

- Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực triển khai hồ sơ ( kiến trúc, nội thất..)

- Am hiểu về cấu tạo kiến trúc.

- Đầm tính , điềm tĩnh , kĩ tính , chu toàn , cầu thị , vui vẻ hòa đồng.

- Thu nhập: từ 10.000.000 vnđ – 14.000.000 vnđ

- Môi trường làm việc văn minh, năng động, chuyên nghiệp

- Có lộ trình thăng tiến rõ ràng

- Chính sách phúc lợi hấp dẫn

- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 – thứ 7

+ Sáng: 8h-12h

+ Chiều: 13h30-17h30

- Địa điểm làm việc:

Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng Fuhaco

48-50 Nguyễn Quý Đức,Phường An Khánh, Quận 2, Tp Thủ Đức.

