Tuyển Kiến trúc sư Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - đường Yên Thế, p.2,Q.Tân Bình, ở ĐN là đường Xuân Tâm, Thuận Phước,

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

- Phát triển đa dạng các concept layout cho cửa hàng module chuẩn và những cửa hàng có mặt bằng đặc thù.

- Nhận thông tin mặt bằng từ Phòng Phát Triển Kinh Doanh, phối hợp với Phòng Marketing Operation tiến hành khảo sát, đo đạc vị trí và đưa ra ý tưởng concept nhận diện cho cửa hàng mới.

- Phối hợp với bộ phận R&D để chốt layout vận hành triển khai cho mặt bằng.

- Nhận thông tin phản hồi từ Phòng Vận Hành và phối hợp với Phòng R&D để cập nhật thiết kế, sơ đồ của cửa hàng khi cần thay đổi cải tiến.

- Thiết kế, kiểm tra và triển khai bản vẽ hoàn thiện bao gồm nhận diện cửa hàng, layout vận hành và nội thất cho các dự án theo đúng tiêu chuẩn và concept chung của chuỗi.

- Chịu trách nhiệm về ý tưởng concept, chất lượng bản vẽ và tiến độ. Đảm nhận dự án thiết kế từ lúc lên ý tưởng đến khi hoàn thành.

- Triển khai hồ sơ, bản vẽ chi tiết kỹ thuật và phát hành cho các bên liên quan đến dự án.

- Tư vấn vật liệu phù hợp cho các concept thiết kế.

- Tìm hiểu, cập nhật thông tin về các ý tưởng cửa hàng, vật liệu nội thất, mẫu mã sản phẩm mới.

- Thường xuyên khảo sát thị trường/đối thủ để cập nhật xu hướng thiết

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có laptop cá nhân

- Tốt nghiệp đại học kiến trúc và nội thất (ưu tiên chuyên ngành kiến trúc).

- Đã có kinh nghiệm trong cùng lĩnh vực từ 2-3 năm. Ưu tiên có kinh nghiệm thiết kế cửa hàng F&B.

- Có kiến thức về các công cụ/ phần mềm thiết kế và thành thạo AutoCAD, SketchUp, 3DMax, Illustrator, Photoshop, v.v…

- Có khả năng đọc và diễn giải bản vẽ xây dựng, kiến trúc, kết cấu, MEPS.

- Có kiến thức về các tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng.

- Có kinh nghiệm khai triển hồ sơ nội thất, kiến trúc.

- Phong cách thiết kế hiện đại, tư duy thẩm mỹ tốt.

- Tinh thần chủ động, tích cực trong công việc và có khả năng làm việc độc lập lẫn nhóm.

- Có trách nhiệm trong công việc

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin