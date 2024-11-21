Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company

Kiến trúc sư

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Dĩ An

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Khảo sát, đo đạc hiện trạng công trình thực hiện.
Trực tiếp triển khai hồ sơ bản vẽ chi tiết kiến trúc xây dựng; dựng, chiết xuất phối cảnh công trình (tiền kỳ và hậu kỳ) cho các dự án, công trình do Công ty đầu tư triển khai, diễn hoạ và triển khai bản vẽ chi tiết.
Thiết lập vật liệu, ánh sáng, camera, rendering;
Bóc tách khối lượng xây dựng;
Nghiệm thu các sản phẩm đã thực hiện tại dự án.
Phối hợp và làm việc với độ ngũ kỹ sư kết cấu.
Các công việc khác liên quan theo chỉ đạo của Trưởng đơn vị.
Chi tiết công việc trao đổi trong buổi phỏng vấn.
Ứng viên ứng tuyển vui lòng cung cấp hồ sơ, file mềm công trình, dự án ứng viên đã thực hiện

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kiến trúc công trình, Thiết kế nội ngoại thất hoặc các chuyên ngành có liên quan.
Chấp nhận ứng viên dưới 1 năm kinh nghiệm;
Sử dụng thành thạo các phần mềm AutoCad, Revit (BIM), các phần mềm thiết kế 3D: Sketchup, Lumion, Enscape, Photoshop, Indesign, Vray render,... và phần mềm hổ trợ khác (Word, Excel,...).
Hiểu biết về thiết kế Nội thất, Cảnh quan, có kinh nghiệm làm các công ty thiết kế, đa dạng phong cách, xu hướng thiết kế; Có thẩm mỹ, tốc độ làm việc hiểu quả.
Hiểu về kết cấu, tính chất vật liệu...; Các quy chuẩn Thiết kế cơ bản hoặc nâng cao liên quan công trình và dự án - đặc biệt dự án Nhà Cao tầng như Khách sạn và chung cư căn hộ...
Biết quản lý tiến độ, điều phối tốt giữa nhóm và các bộ môn liên quan.
Có kỹ năng mềm trong công việc, biết triển khai vận dụng tốt từ thiết kế tới thực tế thi công.
Ứng viên có chứng chỉ về thiết kế, giám sát là lợi thế.
Biết chuẩn bị nội dung và có kỹ năng thuyết trình.
Trung thực, có khả năng chịu áp lực, kỹ năng làm việc độc lập, phối hợp nhóm, trung thực, làm việc chăm chỉ, có trách nhiệm.
Ưu tiên ứng viên có khả năng tiếng Trung, tiếng Anh.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Cạnh tranh theo năng lực và vị trí
Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN 24/24 và Bảo hiểm cho người thân.
Khám sức khỏe định kì hằng năm.
Phụ cấp đồng phục hằng năm.
Phụ cấp khác theo quy định của Luật Lao động và Tập đoàn.
Lộ trình đào tạo rõ ràng và cơ hội thăng tiến cao.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện và chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: 183 Nguyễn Văn Trỗi, P.10, Quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-kien-truc-su-thu-nhap-12-16-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job254687
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 27 Triệu
Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SCENE PLUS
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SCENE PLUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 600 USD
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SCENE PLUS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tập Đoàn Bee Group
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tập Đoàn Bee Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 6 USD
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tập Đoàn Bee Group
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 3 - 6 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam - CTCP (VNCC)
Tuyển Kiến trúc sư Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam - CTCP (VNCC) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam - CTCP (VNCC)
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng
Tuyển Kiến trúc sư Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng An Điền
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng An Điền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng An Điền
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư INFINITY GROUP
Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Đầu tư INFINITY GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư INFINITY GROUP
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Thien Phuoc Investment Construction Co., Ltd
Tuyển Kiến trúc sư Thien Phuoc Investment Construction Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 1 USD
Thien Phuoc Investment Construction Co., Ltd
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 600 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh
Hạn nộp: 11/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCOM VIỆT NAM
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCOM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SMARTCOM VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM Pro Company
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM Pro Company
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 27 Triệu
Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SCENE PLUS
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SCENE PLUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 600 USD
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SCENE PLUS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tập Đoàn Bee Group
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tập Đoàn Bee Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 6 USD
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tập Đoàn Bee Group
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 3 - 6 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam - CTCP (VNCC)
Tuyển Kiến trúc sư Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam - CTCP (VNCC) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam - CTCP (VNCC)
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng
Tuyển Kiến trúc sư Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng An Điền
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng An Điền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng An Điền
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư INFINITY GROUP
Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Đầu tư INFINITY GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư INFINITY GROUP
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Thien Phuoc Investment Construction Co., Ltd
Tuyển Kiến trúc sư Thien Phuoc Investment Construction Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 1 USD
Thien Phuoc Investment Construction Co., Ltd
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 600 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh
Hạn nộp: 11/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH HẢI SƠN KIM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH HẢI SƠN KIM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 11 Triệu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN PHÚ
10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Song Anh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Song Anh
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG SONG PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG SONG PHÁT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần INNO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần INNO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kiến trúc sư Công ty CP Kiến Trúc Việt Miền Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Kiến Trúc Việt Miền Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kiến trúc sư Công ty TNHH Thiết kế và xây dựng SBS làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 30 Triệu Công ty TNHH Thiết kế và xây dựng SBS
9 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN SPACE HERA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 17 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SPACE HERA
11 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty CP Đầu Tư Kiến Trúc D+ Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty CP Đầu Tư Kiến Trúc D+ Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần WBO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Cổ phần WBO
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH MTV C.B.S VIÊT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH MTV C.B.S VIÊT NAM
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ & XÂY DỰNG 139DESIGN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ & XÂY DỰNG 139DESIGN
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ & XÂY DỰNG FIM HOUSE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ & XÂY DỰNG FIM HOUSE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS
16 - 25 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH NEXA INTERIOR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH NEXA INTERIOR
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG KIẾN TRÚC KIẾN Á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG KIẾN TRÚC KIẾN Á
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN ROOMPLUS GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ROOMPLUS GLOBAL
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kiến trúc sư Công ty TNHH Kiến trúc - xây dựng - Đào tạo Cát Mộc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Kiến trúc - xây dựng - Đào tạo Cát Mộc
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kiến trúc sư Công ty CP Kiến Trúc Việt Miền Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Kiến Trúc Việt Miền Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ & XÂY DỰNG 139DESIGN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ & XÂY DỰNG 139DESIGN
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC NHIỆT TÂM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC NHIỆT TÂM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH MISPACE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH MISPACE
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Nhà Xinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Nhà Xinh
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG PROS E&C làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG PROS E&C
12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VẠN HƯNG PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VẠN HƯNG PHÁT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty TNHH Plantec Architects làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu Công Ty TNHH Plantec Architects
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SCENE PLUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 600 USD CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SCENE PLUS
400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Quốc Tế (Icic) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Quốc Tế (Icic)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm