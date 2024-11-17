Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÙNG HẬU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 19 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÙNG HẬU
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÙNG HẬU

Mức lương
15 - 19 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 613 Âu Cơ, Phú Trung, Tân Phú, TP.HCM, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 15 - 19 Triệu

Thiết kế và phát triển ý tưởng kiến trúc cho các dự án xây dựng, bao gồm nhà ở, công trình thương mại, công nghiệp, và cơ sở hạ tầng công cộng.
Phối hợp với các bộ phận kỹ thuật như kết cấu, điện nước, cơ điện để đảm bảo tính đồng bộ và khả thi của dự án.
Lên bản vẽ thiết kế chi tiết, bao gồm cả bản vẽ 2D và 3D, để trình bày ý tưởng cho Ban Giám đốc và các bên liên quan.
Thực hiện khảo sát hiện trạng công trình và địa điểm thi công, thu thập dữ liệu về vị trí, địa hình, khí hậu, và các yếu tố liên quan khác.
Đảm bảo các thiết kế tuân thủ quy chuẩn, quy định về xây dựng và an toàn.
Quản lý tiến độ công việc, giám sát chất lượng thiết kế và các thay đổi trong quá trình thi công để đảm bảo sản phẩm cuối cùng đạt chất lượng cao.
Tham gia vào các cuộc họp với khách hàng, nhà thầu và các bên liên quan để thảo luận và cập nhật tiến độ, giải quyết các vấn đề phát sinh.
Kiểm soát, lưu trữ hồ sơ chất lượng và các hồ sơ liên trong quá trình thi công xây dựng công trình.
Thực hiện công việc báo cáo theo yêu cầu của Giám đốc Ban

Với Mức Lương 15 - 19 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kiến trúc hoặc các lĩnh vực liên quan.
Sử dụng thành thạo Ms.Office
Sử dụng các phần mềm chuyên môn: AutoCAD, SketchUp, Revit, và các công cụ đồ họa 3D khác
Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc, ưu tiên có kinh nghiệm trong các dự án quy mô lớn hoặc phức tạp.
Hiểu biết sâu về quy chuẩn xây dựng và các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan.
Có khả năng triển khai công việc cho đơn vị thi công.
Có khả năng quản lý tốt chất lương, tiến độ và an toàn công trình xây dựng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÙNG HẬU Thì Được Hưởng Những Gì

Đãi ngộ cơm trưa tại Công ty
Được cấp Laptop, văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ trong quá trình làm việc
Môi trường làm việc chuyên nghiệp
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội phát triển tại nhiều lĩnh vực
Thưởng Lễ/Tết, Ngày Truyền thống, Sinh nhật, Hiếu hỷ, Quốc tế Phụ nữ 8/3,...
Thưởng theo tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty
Tham gia các chương trình Tân niên, Tất niên, Teambuildings, Hội thao,..
Cơ hội nâng cao trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ,...
Đồng nghiệp đồng thuận, gắn kết,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÙNG HẬU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÙNG HẬU

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

