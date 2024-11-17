Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÙNG HẬU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 19 Triệu

Mức lương 15 - 19 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 613 Âu Cơ, Phú Trung, Tân Phú, TP.HCM, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 15 - 19 Triệu

Thiết kế và phát triển ý tưởng kiến trúc cho các dự án xây dựng, bao gồm nhà ở, công trình thương mại, công nghiệp, và cơ sở hạ tầng công cộng.

Phối hợp với các bộ phận kỹ thuật như kết cấu, điện nước, cơ điện để đảm bảo tính đồng bộ và khả thi của dự án.

Lên bản vẽ thiết kế chi tiết, bao gồm cả bản vẽ 2D và 3D, để trình bày ý tưởng cho Ban Giám đốc và các bên liên quan.

Thực hiện khảo sát hiện trạng công trình và địa điểm thi công, thu thập dữ liệu về vị trí, địa hình, khí hậu, và các yếu tố liên quan khác.

Đảm bảo các thiết kế tuân thủ quy chuẩn, quy định về xây dựng và an toàn.

Quản lý tiến độ công việc, giám sát chất lượng thiết kế và các thay đổi trong quá trình thi công để đảm bảo sản phẩm cuối cùng đạt chất lượng cao.

Tham gia vào các cuộc họp với khách hàng, nhà thầu và các bên liên quan để thảo luận và cập nhật tiến độ, giải quyết các vấn đề phát sinh.

Kiểm soát, lưu trữ hồ sơ chất lượng và các hồ sơ liên trong quá trình thi công xây dựng công trình.

Thực hiện công việc báo cáo theo yêu cầu của Giám đốc Ban

Với Mức Lương 15 - 19 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kiến trúc hoặc các lĩnh vực liên quan.

Sử dụng thành thạo Ms.Office

Sử dụng các phần mềm chuyên môn: AutoCAD, SketchUp, Revit, và các công cụ đồ họa 3D khác

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc, ưu tiên có kinh nghiệm trong các dự án quy mô lớn hoặc phức tạp.

Hiểu biết sâu về quy chuẩn xây dựng và các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan.

Có khả năng triển khai công việc cho đơn vị thi công.

Có khả năng quản lý tốt chất lương, tiến độ và an toàn công trình xây dựng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÙNG HẬU Thì Được Hưởng Những Gì

Đãi ngộ cơm trưa tại Công ty

Được cấp Laptop, văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ trong quá trình làm việc

Môi trường làm việc chuyên nghiệp

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội phát triển tại nhiều lĩnh vực

Thưởng Lễ/Tết, Ngày Truyền thống, Sinh nhật, Hiếu hỷ, Quốc tế Phụ nữ 8/3,...

Thưởng theo tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty

Tham gia các chương trình Tân niên, Tất niên, Teambuildings, Hội thao,..

Cơ hội nâng cao trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ,...

Đồng nghiệp đồng thuận, gắn kết,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÙNG HẬU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin