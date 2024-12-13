Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 916/5 Hương lộ 2, Bình Trị Đông A, Bình Tân, Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân

Thực hiện tính toán kết cấu, bản vẽ thiết kế dân dụng và công nghiệp

Thực hiện tính toán kết cấu, bản vẽ thiết kế dân dụng và công nghiệp

Bóc tách khối lượng dựa theo hồ sơ thiết kế

Hỗ trợ công tác kiểm soát chất lượng,giám sát, hồ sơ khi có yêu cầu

Thực hiện công tác nghiệm thu tại công trường

Các công việc trao đổi cấp trên

Tốt nghiệp Cao Đẳng / Đại học ngành trở lên

Tốt nghiệp Cao Đẳng / Đại học ngành trở lên

Có kinh nghiệm làm việc từ 1-3 năm ở vị trí tương đương

Thành thạo Autocad

Giao tiếp, kết nối tốt

Thử việc: 02 tháng

Thử việc: 02 tháng

Mức lương: 10.000.000 – 13.000.000 ( BHXH FULL LƯƠNG )

Làm việc theo giờ hành chính: Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 11h30 , 12h30 – 16h30

Được hưởng BHXH & đầy đủ quyền lợi khác theo Luật Lao Động và Nhà nước

Thiết bị làm việc đầy đủ

Thưởng Lễ Giỗ tổ hùng vương (10/03), 08/03, 02/09, 30/04, 01/05, 20/10, Tết dương lịch, Tết Âm lịch và Quà Tết âm lịch.

Phúc lợi khác: Gói bảo hiểm cá nhân 24h, Quà Sinh nhật, Lương tháng 13

Đối với NV có gia đình: Quà quốc tế Thiếu nhi, quà Trung thu cho ba/mẹ và bé, phát tập cho nhân viên có con từ lớp 1 - lớp 12

Chính sách Cty cho NV ốm đau ngắn ngày - dài ngày

Quà mừng kết hôn

Thăm hỏi tang sự tứ thân phụ mẫu

Qùa tặng CĐV ngày thành lập công đoàn

Hỗ trợ cơm trưa, chiều.

Hỗ trợ nhà ở cấp cao ( Cấp nệm, gói đầy đủ ) – Máy lạnh

Được đào tạo và có cơ hội thăng tiến cao trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong

