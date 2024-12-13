Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong
Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 916/5 Hương lộ 2, Bình Trị Đông A, Bình Tân, Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Thực hiện tính toán kết cấu, bản vẽ thiết kế dân dụng và công nghiệp
Bóc tách khối lượng dựa theo hồ sơ thiết kế
Hỗ trợ công tác kiểm soát chất lượng,giám sát, hồ sơ khi có yêu cầu
Thực hiện công tác nghiệm thu tại công trường
Các công việc trao đổi cấp trên
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao Đẳng / Đại học ngành trở lên
Có kinh nghiệm làm việc từ 1-3 năm ở vị trí tương đương
Thành thạo Autocad
Giao tiếp, kết nối tốt
Tại Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc: 02 tháng
Mức lương: 10.000.000 – 13.000.000 ( BHXH FULL LƯƠNG )
Làm việc theo giờ hành chính: Thứ 2 - Thứ 7: 7h30 - 11h30 , 12h30 – 16h30
Được hưởng BHXH & đầy đủ quyền lợi khác theo Luật Lao Động và Nhà nước
Thiết bị làm việc đầy đủ
Thưởng Lễ Giỗ tổ hùng vương (10/03), 08/03, 02/09, 30/04, 01/05, 20/10, Tết dương lịch, Tết Âm lịch và Quà Tết âm lịch.
Phúc lợi khác: Gói bảo hiểm cá nhân 24h, Quà Sinh nhật, Lương tháng 13
Đối với NV có gia đình: Quà quốc tế Thiếu nhi, quà Trung thu cho ba/mẹ và bé, phát tập cho nhân viên có con từ lớp 1 - lớp 12
Chính sách Cty cho NV ốm đau ngắn ngày - dài ngày
Quà mừng kết hôn
Thăm hỏi tang sự tứ thân phụ mẫu
Qùa tặng CĐV ngày thành lập công đoàn
Hỗ trợ cơm trưa, chiều.
Hỗ trợ nhà ở cấp cao ( Cấp nệm, gói đầy đủ ) – Máy lạnh
Được đào tạo và có cơ hội thăng tiến cao trong công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
