Tuyển Kiến trúc sư Phân Hiệu Trường Đại học FPT Tại TP HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Swinburne HCM

Tư vấn định hướng sinh viên, tổ chức các sự kiện như: Workshop, Talkshow, Career Fair... nhằm phát triển sinh viên và kết nối sinh viên với doanh nghiệp đối tác.

Phối hợp với các bộ phận và đối tác để thực hiện các hoạt động đào tạo.

Hỗ trợ sinh viên xây dựng kế hoạch nghề nghiệp và phát triển kỹ năng cá nhân, lựa chọn ngành nghề phù hợp với sở thích và năng lực cá nhân.

Xây dựng hoạt động Văn - Thể - Mỹ.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Các công việc khác theo phân công của Cán bộ quản lý trực tiếp.

Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên tốt nghiệp từ các quốc gia phát triển như Anh, Úc và Mỹ.

Khả năng giao tiếp tiếng Anh là một lợi thế.

Có khả năng thuyết trình và xây dựng mối quan hệ.

Khả năng lập kế hoạch, tổ chức và quản lý sự kiện một cách hiệu quả.

Yêu thích môi trường giáo dục, có tâm huyết với việc hỗ trợ và định hướng cho sinh viên.

Tại Phân Hiệu Trường Đại học FPT Tại TP HCM Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Có mức thu nhập hấp dẫn

Có cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ

Hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe đặc biệt dành cho bản thân và gia đình (FPT care)

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN...theo quy định của Nhà nước

Người nhà được hưởng chế độ ưu đãi học phí khi học tập tại Tổ chức Giáo dụcFPT

Các quyền lợi khác: du lịch nghỉ mát hàng năm, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Phân Hiệu Trường Đại học FPT Tại TP HCM

