Tuyển Kiến trúc sư Phân Hiệu Trường Đại học FPT Tại TP HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Phân Hiệu Trường Đại học FPT Tại TP HCM
Ngày đăng tuyển: 05/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/02/2025
Phân Hiệu Trường Đại học FPT Tại TP HCM

Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Phân Hiệu Trường Đại học FPT Tại TP HCM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Swinburne HCM

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn định hướng sinh viên, tổ chức các sự kiện như: Workshop, Talkshow, Career Fair... nhằm phát triển sinh viên và kết nối sinh viên với doanh nghiệp đối tác.
Phối hợp với các bộ phận và đối tác để thực hiện các hoạt động đào tạo.
Hỗ trợ sinh viên xây dựng kế hoạch nghề nghiệp và phát triển kỹ năng cá nhân, lựa chọn ngành nghề phù hợp với sở thích và năng lực cá nhân.
Xây dựng hoạt động Văn - Thể - Mỹ.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Các công việc khác theo phân công của Cán bộ quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên tốt nghiệp từ các quốc gia phát triển như Anh, Úc và Mỹ.
Khả năng giao tiếp tiếng Anh là một lợi thế.
Có khả năng thuyết trình và xây dựng mối quan hệ.
Khả năng lập kế hoạch, tổ chức và quản lý sự kiện một cách hiệu quả.
Yêu thích môi trường giáo dục, có tâm huyết với việc hỗ trợ và định hướng cho sinh viên.

Tại Phân Hiệu Trường Đại học FPT Tại TP HCM Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Có mức thu nhập hấp dẫn
Có cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ
Hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe đặc biệt dành cho bản thân và gia đình (FPT care)
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN...theo quy định của Nhà nước
Người nhà được hưởng chế độ ưu đãi học phí khi học tập tại Tổ chức Giáo dụcFPT
Các quyền lợi khác: du lịch nghỉ mát hàng năm, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Phân Hiệu Trường Đại học FPT Tại TP HCM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Phân Hiệu Trường Đại học FPT Tại TP HCM

Phân Hiệu Trường Đại học FPT Tại TP HCM

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô E2a-7, Đường D1, Khu Công Nghệ Cao, Long Thạnh Mỹ, Tp Thủ Đức,Tp Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

