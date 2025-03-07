Tuyển Kiến trúc sư Jicaroom Architecture Contruction Joint Stock Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1 USD

I. Mô tả công việc:

– Lên ý tưởng thiết kế kiến trúc cảnh quan cho các khu đô thị, các công viên, công trình công cộng, thiết kế cảnh quan nội, ngoại thất các công trình.

– Quản lý nhóm thiết kế theo sát tiến độ dự án.

– Khảo sát, lập kế hoạch, tiến độ công việc và công tác chuẩn bị lên ý tưởng và triển khai concept.

– Đưa ra ý kiến chuyên môn cho bản vẽ ý thiết kế cảnh quan và đề xuất các giải pháp thiết kế phù hợp.

– Thiết kế quy hoạch, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật thi công các công trình kiến trúc cảnh quan.

– Đề xuất các ý tưởng thiết kế phù hợp yêu cầu của chủ đầu tư và tiêu chuẩn thiết kế.

– Triển khai, thể hiện các ý tưởng kiến trúc cảnh quan thành sản phẩm là bản vẽ 2D, đồ họa 3D.