Tuyển Kiến trúc sư Jicaroom Architecture Contruction Joint Stock Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Jicaroom Architecture Contruction Joint Stock Company
- Hà Nội: Hà Nội, Hanoi, Vietnam
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 800 - 1 USD
I. Mô tả công việc:
– Lên ý tưởng thiết kế kiến trúc cảnh quan cho các khu đô thị, các công viên, công trình công cộng, thiết kế cảnh quan nội, ngoại thất các công trình.
– Quản lý nhóm thiết kế theo sát tiến độ dự án.
– Khảo sát, lập kế hoạch, tiến độ công việc và công tác chuẩn bị lên ý tưởng và triển khai concept.
– Đưa ra ý kiến chuyên môn cho bản vẽ ý thiết kế cảnh quan và đề xuất các giải pháp thiết kế phù hợp.
– Thiết kế quy hoạch, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật thi công các công trình kiến trúc cảnh quan.
– Đề xuất các ý tưởng thiết kế phù hợp yêu cầu của chủ đầu tư và tiêu chuẩn thiết kế.
– Triển khai, thể hiện các ý tưởng kiến trúc cảnh quan thành sản phẩm là bản vẽ 2D, đồ họa 3D.
Với Mức Lương 800 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Jicaroom Architecture Contruction Joint Stock Company Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Jicaroom Architecture Contruction Joint Stock Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
