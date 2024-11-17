Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH MARS ARCHITECT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ford Thăng Long, 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận

· Thực hiện triển khai các thiết kế từ bản vẽ và ý tưởng của đội ngũ thiết kế thành các sản phẩm, hệ thống hoặc giải pháp thực tế. Đảm bảo rằng các thiết kế được thực hiện đúng theo yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lượng.

· Giải quyết các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình triển khai thiết kế. Phối hợp với các phòng ban khác để đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu kỹ thuật đều được đáp ứng và xử lý hiệu quả.

- Triển khai bản vẽ kỹ thuật phương án thiết kế

- Tham gia phối hợp các bên trong quá trình thi công

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng trong các lĩnh vực liên quan như Kỹ Thuật Cơ Khí, Kỹ Thuật Điện, Thiết Kế Công Nghiệp, hoặc các lĩnh vực tương tự.

Trình Độ Học Vấn:

Hiểu biết vững về các công cụ thiết kế, phần mềm CAD, và các kỹ thuật triển khai sản phẩm. Có khả năng đọc và hiểu các bản vẽ kỹ thuật.

Kỹ Năng Kỹ Thuật:

Khả năng phân tích và giải quyết các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình triển khai. Kỹ năng tìm kiếm và áp dụng giải pháp hiệu quả.

Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề:

Kỹ năng giao tiếp tốt để làm việc hiệu quả với các nhóm dự án, đồng nghiệp, và các bên liên quan khác. Khả năng trình bày và giải thích các vấn đề kỹ thuật rõ ràng và dễ hiểu.

Kỹ Năng Giao Tiếp:

Tại CÔNG TY TNHH MARS ARCHITECT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Các phúc lợi theo Luật lao động Việt Nam; quy chế công ty.

Thưởng lễ, tết. Chế độ ốm đau, hiểu hỷ nhanh chóng, đầy đủ

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm tai nạn 24/7

Tham gia các hoạt động team building hàng năm

Được hưởng chính sách ưu đãi giảm giá tại các chi nhánh công ty quản lý vận hành

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MARS ARCHITECT VIỆT NAM

