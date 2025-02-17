Tuyển Kiến trúc sư Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận

Thời gian đầu ứng viên sẽ làm việc tại văn phòng Việt Nam để học tiếng, sau khi đủ trình độ tiếng Nhật sẽ sang Nhật làm việc dài hạn,

· Thiết kế ý tưởng kiến trúc các công trình công cộng, dân dụng, thương mại

· Dựng phối cảnh 3D, hoặc triển khai hồ sơ kỹ thuật 2D theo yêu cầu thiết kế nội thất, kiến trúc của khách hàng

· Bố cục, sắp xếp khoa học các hình ảnh và bản vẽ của phương án để trình bày với khách hàng.

· Triển khai hồ sơ thiết kế thi công: phương án, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công

· Đảm bảo chất lượng và tiến độ thiết kế theo yêu cầu của khách hàng.

· Giám sát tại công trường về việc thi công các bản vẽ.

· Thực hiện các công việc khác do Kiến trúc sư trưởng phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: Khoảng 18-30 tuổi

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kiến trúc, xây dựng

- Kinh nghiệm / Chứng chỉ: Không yêu cầu

- Ngoại ngữ: Tiếng Nhật N2 trở lên

- Có thể sang nhật làm việc lâu dài

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương tháng (dự kiến): 230,000 JPY

- Trợ cấp nhà ở: 20,000 JPY

- Thời gian làm việc: Thứ 2 ~ Thứ 6: 9:00 - 18:00

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

