Tuyển Kiến trúc sư Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận

Thời gian đầu ứng viên sẽ làm việc tại văn phòng Việt Nam để học tiếng, sau khi đủ trình độ tiếng Nhật sẽ sang Nhật làm việc dài hạn,
· Thiết kế ý tưởng kiến trúc các công trình công cộng, dân dụng, thương mại
· Dựng phối cảnh 3D, hoặc triển khai hồ sơ kỹ thuật 2D theo yêu cầu thiết kế nội thất, kiến trúc của khách hàng
· Bố cục, sắp xếp khoa học các hình ảnh và bản vẽ của phương án để trình bày với khách hàng.
· Triển khai hồ sơ thiết kế thi công: phương án, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công
· Đảm bảo chất lượng và tiến độ thiết kế theo yêu cầu của khách hàng.
· Giám sát tại công trường về việc thi công các bản vẽ.
· Thực hiện các công việc khác do Kiến trúc sư trưởng phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: Khoảng 18-30 tuổi
- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kiến trúc, xây dựng
- Kinh nghiệm / Chứng chỉ: Không yêu cầu
- Ngoại ngữ: Tiếng Nhật N2 trở lên
- Có thể sang nhật làm việc lâu dài

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương tháng (dự kiến): 230,000 JPY
- Trợ cấp nhà ở: 20,000 JPY
- Thời gian làm việc: Thứ 2 ~ Thứ 6: 9:00 - 18:00

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 57 Nguyễn Văn Giai, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

