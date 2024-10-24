Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH ASTART MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 9, Đường D4, KDC Him Lam, P. Tân Hưng, Quận 7

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Tìm kiếm và kết nối với các KOL, KOC, các nhà cung cấp dịch vụ quảng bá sản phẩm;

Tìm kiếm kết nối với các Host livestream để thoả thuận về vấn đề hợp tác

Đặt dịch vụ với các KOL, KOC, các đối tác khác theo dự án của công ty;

Đàm phán, thương lượng chi phí và ký kết hợp đồng với các đối tượng trên;

Theo dõi, giám sát, đảm bảo tiến độ quảng bá sản phẩm đang chạy với các KOL, KOC,...;

Báo cáo định kỳ cho Leader;

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc với các KOL, KOC , HOST LIVE và các nhà cung cấp dịch vụ quảng bá sản phẩm;

Có máy tính cá nhân, biết Excel, Word cơ bản;

Tự tin giao tiếp, nhanh nhẹn, chăm chỉ, chịu khó và có tinh thần học hỏi;

Yêu thích đam mê Marketing

Tại CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH ASTART MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương : 10,000,000 – 12,000,000 triệu.

Thưởng nóng hấp dẫn: Hiện vật/hiện kim và Thưởng Quý, Năm.

Công ty sẽ hỗ trợ dấu mộc thực tập và bài báo cáo thực tập.

Địa chỉ phỏng vấn: Số 9, đường D4, khu Him Lam, quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH ASTART MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin