Tuyển Kỹ Sư An Toàn Lao Động thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: C20, 295 Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì, Tân Phú, TPHCM, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch và giám sát về Sức khỏe, An toàn và Môi trường đảm bảo đáp ứng, tuân thủ tiêu chuẩn an toàn lao động tại công trình. Lập hồ sơ, kế hoạch, biện pháp, tài liệu về Sức khỏe, An toàn và Môi trường của công ty, dự án, khách hàng theo yêu cầu. Đánh giá, giám sát và lập các biện pháp ngăn ngừa, đánh giá rủi ro về An toàn, Sức khỏe và Môi trường. Tương tác, làm việc với Khách hàng về các vấn đề An toàn, Sức khỏe, Môi trường làm việc và lập các báo cáo, hồ sơ theo yêu cầu. Theo dõi, quản lý và giám sát việc sử dụng vật tư, trang thiết bị an toàn, tình trạng để phát hiện kịp thời nguy cơ tai nạn. Lập và chuẩn bị các nội dung đào tạo về An toàn, Sức khỏe, Môi trường. Tổ chức đào tạo, thuyết trình thường xuyên cho CBNV về các vấn đề sức khỏe, an toàn, phòng ngừa tai nạn, môi trường làm viêc. Đánh giá, kiểm tra quá trình thực hiện các quy định, nội quy an toàn của CBNV theo yêu cầu của Công ty, khách hàng tại công trường bằng cách theo sát, kiểm tra. Điều tra các vụ tai nạn hoặc sự cố để tìm ra nguyên nhân và xử lý các yêu cầu bồi thường. Thực hiện các nhiệm vụ và trách nhiệm khác theo sự phân công của quản lý. Di chuyển nhiều, làm việc theo dự án.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Có kiến thức chuyên môn về an toàn sức khỏe và môi trường doanh nghiệp Kỹ năng làm việc nhóm Kỹ năng giải quyết vấn đề Chịu được áp lực công việc cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN RAITEK Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ BHXH theo luật lao động Việt Nam. Chế độ nghỉ phép, nghỉ ngơi theo quy định. Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động. Team building hằng năm.

Địa Điểm làm việc: 95 Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì, Tân Phú, TPHCM, Tân Phú

Thứ 2 - Thứ 7 (từ 08:00 đến 17:00)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN RAITEK

