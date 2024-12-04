Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH TEXON SEMICONDUCTOR TECHNOLOGIES làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Lô K - 1 - 2, Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn, Phường Tân Hồng, Từ Sơn, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí

- Kiểm tra và bóc tách bản vẽ sản xuất,

- Thiết kế Tool dập, Emboss, Jig, đồ gá

- Làm BOM & Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các bộ phận khác hiệu quả.

- Theo dõi sản xuất cho các sản phẩm chạy mẫu, đánh giá sản xuất và cải tiến

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành cơ khí, chế tạo máy, tự động hóa,... hoặc tương đương.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các nhà máy sản xuất.

Biết tiếng anh là một lợi thế.

Có khả năng làm việc độc lập và nhóm.

Quyền Lợi Được Hưởng

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp

- Miễn phí ăn trưa & ăn tối tại nhà máy

- Review lương hàng năm

- Du lịch công ty và các hoạt động teambuilding

- Cơ hội tham gia các khóa đào tạo (Kỹ năng ISO, QA.QC, Kỹ năng đánh giá, kỹ năng quản lý, kỹ năng mềm...)

- Xe đưa đón từ nội thành Hà Nội đến nhà máy

- Các quyền lợi khác theo luật lao động Việt Nam hiện hành.

Cách Thức Ứng Tuyển

