Tuyển Kỹ sư cơ khí CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ - NHÀ MÁY BÁNH KẸO HẢI HÀ 1 làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 15 Triệu

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ - NHÀ MÁY BÁNH KẸO HẢI HÀ 1
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ - NHÀ MÁY BÁNH KẸO HẢI HÀ 1

Kỹ sư cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ - NHÀ MÁY BÁNH KẸO HẢI HÀ 1

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Số 3, đường 8, KCN VSIP, phường Phù Chẩn, TP. Từ Sơn, Bắc Ninh, Từ Sơn, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Phụ trách trực tiếp Tổ Cơ - điện. Phụ trách từng phần việc được giám đốc Nhà máy phân công quản lý .
Là cán bộ kỹ thuật, giúp giám đốc nhà máy quản lí toàn bộ phần cơ khí đối với toàn bộ thiết bị của nhà máy về lính vực kỹ thuật cơ khí. Duy trì công tác quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị và chịu trách nhiệm trước GĐNM về sự hoạt động ổn định, hiệu quả, an toàn của thiết bị.
Nắm vững đ­ược cấu tạo, nguyên lí hoạt động, thông số kỹ thuật, thao tác vận hành và chế độ vệ sinh, bảo d­ưỡng, trung tu tất cả các thiết bị hiện có trong nhà máy.
Tiếp nhận, quản lí các tài liệu kỹ thuật về thiết bị mà nhà máy giao. Lập hồ sơ, bản vẽ, các ghi chép cần thiết về việc quản lí thiết bị của nhà máy theo lĩnh vực được phân công.
Giúp giám đốc Nhà máy quản lý toàn bộ thiết bị phần cơ khí trong phạm vi nhà máy được giao quản lý theo yêu cầu của Công ty.
Trực tiếp quản lý điều hành Tổ cơ điện của Nhà máy theo nhiệm vụ sản xuất.
Tham gia quản lý kho vật tư cơ điện của Nhà máy
Tham gia sửa chữa ,bảo trì thiết bị phục vụ sản xuất hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng trong phạm vi Nhà máy quản lý.
Trực tiếp lập kế hoạch vật tư đề nghị công ty cấp theo quy chế mua sắm vật tư thiết bị của Công ty .
Trực tiếp nghiệm thu các loại vật tư máy và thiết bị, dây chuyền theo quy định của công ty.
Ghi nhật ký sửa chữa từng thiết bị, lưu giữ bản vẽ, tài liệu kỹ thuật máy và thiết bị phần chuyên môn về cơ khí và các việc khác được Nhà máy giao quản lý.
Kết hợp với Phòng KT lập kế hoạch nội dung sửa chữa thường xuyên, trung tu, đại tu thiết bị. Dự trù vật tư dự phòng thay thế hàng năm theo kế hoạch về phần chuyên môn và các việc khác được nhà máy giao quản lý.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hiểu các lĩnh vực chuyên môn kỹ thuật và nghiệp vụ của nhà máy các lĩnh vực khác có liên quan.
Hiểu đặc điểm sản xuất, qui trình công nghệ, hệ thống tổ chức lao động tiền lương, hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật, chế độ chính sách đối với người lao động và qui định khác về quản lí của Công ty.
Tốt nghiệp trường đại học kỹ thuật, am hiểu về máy móc, thiết bị và qui trình sản xuất của nhà máy.
Có khả năng đọc hiểu thông thạo các tài liệu chuyên ngành kỹ thuật bằng tiếng Anh và trình độ sử dụng thành thạo máy tính. Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng. Có khả năng h­ướng dẫn cho toàn thể người lao động của nhà máy làm chủ công việc theo qui trình công nghệ SX và lĩnh vực được phân công.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ - NHÀ MÁY BÁNH KẸO HẢI HÀ 1 Thì Được Hưởng Những Gì

+ Mức lương: 12tr -15tr (thoả thuận theo năng lực trong buổi phỏng vấn)
+ Được hỗ trợ các thiết bị làm việc như: máy tính,…
+ Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của Nhà nước
+ Các chế độ khác: thưởng Lễ, Tết, lương tháng 13, Team building,… theo quy định của Công ty
+ Cơ hội phát triển bản thân.
+ Hỗ trợ cơm ca
+ Có xe đưa đón từ Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ - NHÀ MÁY BÁNH KẸO HẢI HÀ 1

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ - NHÀ MÁY BÁNH KẸO HẢI HÀ 1

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ - NHÀ MÁY BÁNH KẸO HẢI HÀ 1

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 3, đường 8, KCN VSIP, phường Phù Chẩn, TP. Từ Sơn, Bắc Ninh

