Tuyển Kỹ sư điện Cty TNHH Công Nghệ Điện Tử - Nghe Nhìn Boe Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 700 - 1 USD

Nhập liệu sản phẩm mới, phân tích lỗi kết cấu sản phẩm, quản lý thay đổi kỹ thuật, phân tích và cải thiện các vấn đề về chất lượng và khiếu nại khách hàng

Mô tả công việc:

1. Tiếp nhận sản phẩm mới của nhà máy

2.Nhận diện rủi ro quy trình lắp ráp PFMEA và thử nghiệm đưa vào sản xuất sản phẩm mới

3. Đẩy mạnh cải tiến các vấn đề thiết kế điện tử,

4. Xác nhận tính chính xác của vật liệu mẫu điện tử và quản lý cải tiến

5.Phân tích và hỗ trợ các vấn đề OQA, QE, thị trường ( trong và ngoài nước)

6. Chịu trách nhiệm phân tích và cải thiện các vấn đề liên quan về điện và sản xuất của công ty. Đảm bảo hoạt động bình thường của thiết bị và đảm bảo sản xuất không bị gián đoạn.