Tuyển Kỹ sư điện Cty TNHH Công Nghệ Điện Tử - Nghe Nhìn Boe Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 700 - 1 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Cty TNHH Công Nghệ Điện Tử - Nghe Nhìn Boe Việt Nam
- Đồng Nai: Khu công nghiệp Nhơn Trạch II, tỉnh Đồng Nai
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 700 - 1 USD
Nhập liệu sản phẩm mới, phân tích lỗi kết cấu sản phẩm, quản lý thay đổi kỹ thuật, phân tích và cải thiện các vấn đề về chất lượng và khiếu nại khách hàng
Mô tả công việc:
1. Tiếp nhận sản phẩm mới của nhà máy
2.Nhận diện rủi ro quy trình lắp ráp PFMEA và thử nghiệm đưa vào sản xuất sản phẩm mới
3. Đẩy mạnh cải tiến các vấn đề thiết kế điện tử,
4. Xác nhận tính chính xác của vật liệu mẫu điện tử và quản lý cải tiến
5.Phân tích và hỗ trợ các vấn đề OQA, QE, thị trường ( trong và ngoài nước)
6. Chịu trách nhiệm phân tích và cải thiện các vấn đề liên quan về điện và sản xuất của công ty. Đảm bảo hoạt động bình thường của thiết bị và đảm bảo sản xuất không bị gián đoạn.
Với Mức Lương 700 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
2、Trên 2 năm kinh nghiệm phân tích kĩ thuật hoặc liên quan đến điện/ điện tử, ưu tiên có kinh nghiệm khai phá sản phẩm mới
3、Có thể đọc hiểu bản đồ, sử dụng thành tạo các phần mềm vẽ 2D/3D,đọc hiểu quy trình kết cầu BOM biết sử dụng SAP...
Tại Cty TNHH Công Nghệ Điện Tử - Nghe Nhìn Boe Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cty TNHH Công Nghệ Điện Tử - Nghe Nhìn Boe Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
