Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội) làm việc tại Đồng Nai thu nhập 500 - 800 USD

* KỸ THUẬT:

- Tư vấn và hướng dẫn cho khách hàng về tính chất sản phẩm, quy trình áp dụng, cách kiểm soát các thông số kỹ thuật, cách khắc phục và giải quyết các sự cố kỹ thuật trong quá trình sử dụng sản phẩm.

- Nhận thông tin phản hồi từ khách hàng về sản phẩm, báo cáo với lãnh đạo và phối hợp với các bộ phận liên quan tại công ty nhằm đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của khách hàng.

- Kiểm tra các quy trình ứng dụng, các thông số kỹ thuật của sản phẩm mà khách hàng đang sử dụng tại dây chuyền.

- Phối hợp cùng với khách hàng trong việc kiểm soát dây chuyền sản xuất và giải quyết các sự cố kỹ thuật.

- Nghiên cứu, đề xuất các sáng kiến kỹ thuật cho khách hàng nhằm giữ ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm mà công ty đang cung cấp.

- Nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới theo yêu cầu của khách hàng.