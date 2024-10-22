Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH Toàn Đắc Lộc làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Trảng Bom ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc

- Nghiên cứu lắp đặt hệ thống điện động lực và điều khiển máy cắt laser/plasma cnc

- Cùng với bộ phận cơ khí lắp đặt máy máy và dẩn vận hành, bảo trì, chuyển giao công nghệ và bản giao cho khách hàng

- Tiếp nhận và xử lý mọi sự cố của máy và giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng mà mình phụ trách

- Thực hiện công việc theo sự xắp xếp của quản lý

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Trung cấp/Cao Đẳng/Đại học chuyên ngành: Điện-điện tử, Cơ điện tử, Tự động hoá...

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật Điện-điện tử, Cơ điện tử, Tự động hoá

- Hiểu biết về Servo motor, biến tần, PLC, lập trình C++... là một lợi thế

- Sử dụng thành thạo các loại phần mềm thiết kế điện, Autocad, inventor, solidworks...

- Có tinh thần trách nhiệm, năng động trong công việc và tích cực học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn

- Có tinh thần đồng đội, thái độ tích cực, hỗ trợ nhóm và trung thực

- Có bằng lái xe B1 và chấp nhận đi công tác là một lợi thế

Tại Công Ty TNHH Toàn Đắc Lộc Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương thưởng /phúc lợi:

• Lương cơ bản: 10-15tr, hơn một năm sau sẽ là 15tr-20tr tùy theo năng lực

• Thưởng đến 6 tháng lương cơ bản theo thành tích đạt được

• Xét tăng lương theo năm hoặc 6 tháng tùy vào thành tích

• Tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Nhà nước;

• Tham gia Bảo hiểm tai nạn 24h theo quy định của Công ty;

• Chính sách chăm sóc sức khỏe, du lịch hàng năm, thưởng trong các dịp lễ tết..

2. Cơ hội đào tạo và phát triển:

• Tham gia các chương trình đào tạo kỹ năng chuyên môn do các hãng công nghệ lớn: Yaskawa, Maxphotonics, IPG,Victor, Beckhoff...ngoài ra có cơ hội đi nước ngoài công tác

• Cơ hội đề bạt thăng tiến trên cơ sở năng lực, thành tích và mong muốn phát triển của bản thân;

• Cơ hội phát triển nghề nghiệp rõ ràng cho từng vị trí.

3. Văn hóa & Giá trị:

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động .

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Toàn Đắc Lộc

