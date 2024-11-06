Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH Sản Phẩm Xây Dựng Dingo làm việc tại Đồng Nai thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Công Ty TNHH Sản Phẩm Xây Dựng Dingo
- Đồng Nai:
- KCN Nhơn Trạch I, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Vận hành phần mềm trạm trộn bê tông khô của phòng sản xuất.
Giữ vai trò điều phối nhân viên để triển khai các công việc trong ca sản xuất.
Triển khai và theo dõi các hoạt động trong ca.
Đảm bảo việc duy trì các tiêu chuẩn về an toàn, chất lượng sản phẩm dưới xưởng. Làm việc với các bộ phận liên quan để giải quyết các sự cố nhanh chóng.
Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị, hệ thống điện nhà máy theo sự sắp xếp của quản lý.
Theo dõi, thực hiện báo cáo, hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất, bảo trì, bảo dưỡng, pccc, hệ thống SA8000, ISO9001…
Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu từ cấp trên.
Tốt nghiệp Đại học Điện công nghiệp. yêu cầu: Nam Thứ Sáu, thứ 7 tuần làm tuần nghỉ.
Các phúc lợi khác: sinh nhật, hiếu, hỷ, 02 sữa + 01 nước ngọt/ngày… đặc biệt BHXH đóng trên tổng lương.
ứng viên tại Long Thành/ Nhơn Trạch. (Phương tiện tự túc).
Ngành nghề: Điện / Điện tử / Điện lạnh, Sản xuất / Vận hành sản xuất, Xây dựng
Kinh nghiệm: 0 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Đồng Nai
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Các phúc lợi khác: sinh nhật, hiếu, hỷ, 02 sữa + 01 nước ngọt/ngày… đặc biệt BHXH đóng trên tổng lương.
ứng viên tại Long Thành/ Nhơn Trạch. (Phương tiện tự túc).
Tại Công Ty TNHH Sản Phẩm Xây Dựng Dingo Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Phẩm Xây Dựng Dingo
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI