Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH Sản Phẩm Xây Dựng Dingo làm việc tại Đồng Nai thu nhập 12 - 15 Triệu

Vận hành phần mềm trạm trộn bê tông khô của phòng sản xuất.

Giữ vai trò điều phối nhân viên để triển khai các công việc trong ca sản xuất.

Triển khai và theo dõi các hoạt động trong ca.

Đảm bảo việc duy trì các tiêu chuẩn về an toàn, chất lượng sản phẩm dưới xưởng. Làm việc với các bộ phận liên quan để giải quyết các sự cố nhanh chóng.

Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị, hệ thống điện nhà máy theo sự sắp xếp của quản lý.

Theo dõi, thực hiện báo cáo, hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất, bảo trì, bảo dưỡng, pccc, hệ thống SA8000, ISO9001…

Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu từ cấp trên.

Tốt nghiệp Đại học Điện công nghiệp. yêu cầu: Nam Thứ Sáu, thứ 7 tuần làm tuần nghỉ.

Các phúc lợi khác: sinh nhật, hiếu, hỷ, 02 sữa + 01 nước ngọt/ngày… đặc biệt BHXH đóng trên tổng lương.

ứng viên tại Long Thành/ Nhơn Trạch. (Phương tiện tự túc).

Ngành nghề: Điện / Điện tử / Điện lạnh, Sản xuất / Vận hành sản xuất, Xây dựng

Kinh nghiệm: 0 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Đồng Nai